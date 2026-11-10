Павел Зибров назвал два хита Алены Омаргалиевой, которые он хотел бы исполнить

Украинский певец Павел Зибров признался, что с удовольствием исполнил бы две популярные песни своей коллеги Алены Омаргалиевой. Один из хитов артист даже в шутку переделал, изменив слова припева и добавив в него своё имя.

Первой композицией, которую отметил певец, стала песня «Не пьяная – влюбленая». Также ему пришёлся по душе трек «Мужчина». Вспоминая его, Павел Зибров пошутил, что мог бы исполнить припев от своего имени.

«Есть несколько. Одна из таких — «Нет, я не пьян, я просто влюблен». Гениальная песня, просто десятка! «Этот мужчина только мой». Да, Павел Зибров — мужчина только для неё. Вот эти две песни Омаргалиевой просто супер, находка!» — сказал артист.

Обе композиции Алены Омаргалиевой набрали десятки миллионов прослушиваний на музыкальных платформах.

В частности, песню «Мужчина» прослушали более 50 миллионов раз, а композиция «Не пьяна — влюблена» собрала более 80 миллионов прослушиваний.

Высокая популярность этих треков, похоже, не оставила равнодушным и Павла Зиброва, который отметил их среди песен украинской коллеги, которые он хотел бы исполнить сам.

Об этом Зибров рассказал в интервью Анне Севастьяновой для проекта «Наедине с Гламуром».

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