Павел Зибров рассказал о размере своей пенсии после её повышения

Известный украинский певец, народный артист Украины Павел Зибров рассказал, какую пенсию он получает после недавнего повышения. Он — работающий пенсионер, поскольку продолжает возглавлять кафедру эстрадного пения в Университете культуры и работает на полную ставку.



По словам Зиброва, сейчас его пенсия как народного артиста составляет 11 400 грн.

«Уже больше. Мне повысили. Уже 11 400 грн. Я до сих пор работаю, хотя у меня стаж почти 50 лет», — рассказал певец во время интервью программе «Наедине с Гламуром».

Зибров отметил, что уже четыре с половиной года возглавляет кафедру эстрадного пения в Университете культуры. На эту должность его пригласил Михаил Поплавский. По словам артиста, он работает на полную ставку и получает надбавки за звания народного артиста и профессора.

«Я работаю, отдыхать некуда – нужно обучать молодежь. Я получаю удовольствие, всегда в строю и в хорошем настроении. Да и связи работают. Всё нормально», – добавил Зибров.

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69-летний Павел Зибров заранее подготовил свой частный дом к зиме. Певец рассказал, что у него есть несколько источников питания и запасное оборудование для отопления, поэтому теперь главное для него — позаботиться о достаточном количестве топлива.

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