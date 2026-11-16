Победитель шоу «Фабрика звезд» Шуринс рассказал о болезни жены и жизни в Германии

Латвийский певец Стас Шуринс, победивший в украинском шоу «Фабрика звёзд» в 2009 году, уже более десяти лет живёт в Германии.

В интервью Славе Дёмину артист рассказал, почему покинул Украину и через какие испытания прошла его семья.

В 2013 году у супруги музыканта Виолетты обнаружили новообразование в голове. После операции в Украине супруги переехали в Германию на реабилитацию. По словам Шуринса, лечение продолжается до сих пор, а с каждым годом у жены возникают новые проблемы со здоровьем.

После переезда певец потратил на это все сбережения и некоторое время работал почтальоном. Впоследствии он принял участие в немецком проекте «Голос», чтобы вернуться к музыкальной карьере.

Сам Шуринс также пережил сложный период: после подозрения на инсульт ему диагностировали депрессию и назначили антидепрессанты.

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