Победительница шоу «Холостяк-12» Екатерина Лозовицкая беременна первым ребенком

Модель Екатерина Лозовицкая сообщила о беременности в Instagram, опубликовав черно-белые фотографии с заметно округлившимся животиком.

Для Екатерины и её мужа, певца Гидаята Сейидова, известного под псевдонимом Geed, это будет первый ребёнок. Пара поженилась 23 сентября 2026 года.

Источник: её социальные сети

Победительница 12-го сезона реалити-шоу «Холостяк» модель Екатерина Лозовицкая тайно вышла замуж за певца азербайджанского происхождения Гидаята Сеидова (Geed). Торжественное событие влюбленные организовали всего через месяц после помолвки.

Известная инфлюенсерша и победительница шоу «Холостяк-12» Екатерина Лозовицкая нечасто говорит о своей личной жизни.

Главный герой 15-го сезона шоу «Холостяк», баскетболист Вячеслав Кравцов, публично поддержал бывшую участницу проекта Анну Мишак после появления в сети информации о её прошлом. Блогер Богдан Беспалов выяснил, что 32-летняя женщина ранее создавала контент для взрослых.

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