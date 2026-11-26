Обращение к президенту с просьбой удостоить певицу почетным званием собрало необходимое количество подписей для рассмотрения. Теперь петиция должна быть рассмотрена в соответствии с установленной процедурой.

Согласно платформе на сайте правительства, петиция была подана 4 сентября, и по состоянию на 26 ноября она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

«Ирина Федишин на протяжении многих лет своей творческой деятельностью вносит весомый вклад в развитие современного украинского музыкального искусства, популяризирует украинскую песню и культуру, а её творчество пользуется широкой популярностью среди украинской аудитории. Ее многолетняя сценическая деятельность, многочисленные концерты, музыкальные произведения и альбомы стали заметной частью современной украинской эстрады. В своём творчестве Ирина Федишин обращается к темам любви, семьи, Украины, родной земли и украинской идентичности», — говорится в петиции.

Автор петиции отмечает, что деятельность артистки приобрела особое значение после начала полномасштабного российского вторжения, так как Федишин активно участвует в волонтерской и благотворительной деятельности, проводит концерты в поддержку Украины и собирает средства для нужд Вооруженных сил Украины.

В связи с этим она просит президента присвоить Федишин почетное звание «Заслуженная артистка Украины» за весомый вклад в развитие украинского музыкального искусства, популяризацию украинской песни и культуры, многолетнюю творческую деятельность и активную благотворительную поддержку Украины и ВСУ.

Источник: Электронные петиции

Ранее украинская певица Ирина Федишин представила новую композицию «Боль», которая стала её первой работой после трагедии в семье — смерти дочери на 35-й неделе беременности. Авторами текста песни стали сама артистка и ее муж Виталий Човник.

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

Комиссия Министерства здравоохранения выявила семь нарушений при оказании медицинской помощи в больнице Святой Анны во Львове. Именно там, по словам мужа певицы Ирины Федишин Виталия Човника, семья потеряла дочь.

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