Пирс Броснан назвал своего фаворита на роль нового Джеймса Бонда

Ирландский актёр Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда в четырёх фильмах, назвал Каллума Тернера одним из достойных кандидатов на роль нового агента 007. По словам Броснана, он хорошо знаком с творчеством коллеги и считает, что тот обладает всеми необходимыми качествами для этой роли.

Актёр также признался, что следит за новостями о будущем фильме и, как и поклонники франшизы, с нетерпением ждёт официального объявления имени нового исполнителя роли Джеймса Бонда.

«Теперь я просто зритель, обычный человек, который с нетерпением хочет узнать, кто сыграет эту легендарную роль в истории кино. Я восхищаюсь всеми актерами, чьи имена сейчас обсуждают. Каллум Тернер — один из тех, с кем я работал, и он очень сильный актер», — отметил Броснан.

Он добавил, что все потенциальные кандидаты обладают харизмой, подходящей внешностью и достаточным актерским потенциалом. Сам Броснан снимался вместе с Тернером в фильме «Единственный живой парень в Нью-Йорке», вышедшем в 2017 году.

По информации Variety, среди главных претендентов на роль агента 007 также называют Джека Лаудена, известного по сериалу «Хромые лошади». Вероятно, финальные прослушивания уже проходят в Лондоне. Ранее среди возможных кандидатов упоминали Джоша О’Коннора и Джейкоба Элорди.

На вопрос, что бы он посоветовал следующему исполнителю роли Бонда, Броснан ответил:

«Кто бы ни получил эту роль, я желаю ему всего наилучшего, сил и мужества. Трудно сказать, кто именно это будет, но я с нетерпением жду объявления нового Джеймса Бонда».

Отдельно актёр прокомментировал назначение Дени Вильнева, известного по фильмам «Дюна», режиссёром следующей части франшизы. Броснан убеждён, что его подход к съёмкам может сделать новый фильм особенным.

«Думаю, мы будем впечатлены. Вильнев — режиссёр со своим собственным видением. Его работа с камерой и манера рассказывать истории производят сильное впечатление. Думаю, это будет действительно замечательный фильм», — сказал он.

Напомним, Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда с 1995 по 2002 год. За это время он снялся в четырёх фильмах франшизы, после чего его сменил Дэниел Крэйг.

Источник: Variety.

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