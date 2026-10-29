После успеха четвёртого сезона сериал «Дипломатка» получит продолжение

Стриминговый сервис Netflix продлил популярный политический триллер «Дипломатка» на пятый сезон. Об этом решении объявили вскоре после премьеры четвёртого сезона, которая состоялась в начале октября 2026 года. Детали нового сезона пока не раскрываются, но в центре сюжета вновь будут политические интриги, личные конфликты и борьба за влияние.

Netflix официально продлил сериал «Дипломатка» на пятый сезон. Новость появилась вскоре после выхода четвертого сезона. В то же время создатели пока не раскрывают, какие именно события станут основой новых серий. Неизвестно и то, когда зрители смогут увидеть продолжение. «Дипломатка» сочетает в себе политический триллер и семейную драму. В сериале международные кризисы и дипломатические переговоры тесно переплетаются с личными проблемами героев. Из-за этого решения, которые они принимают на работе, нередко влияют и на их отношения.

В центре сюжета — американская дипломатка Кейт Вайлер, которую играет Кэри Расселл. Она работает послом США и пытается справиться со сложными международными ситуациями. В то же время ей приходится разбираться в собственных отношениях с мужем Хэлом Вайлером, роль которого исполняет Руфус Сьюэлл. Еще одна важная сюжетная линия связана с президентом США Грейс Пенн и ее мужем Тоддом. Их играют Эллисон Дженни и Брэдли Уитфорд соответственно. Персонажи этих двух актеров добавляют в историю новые политические противостояния и личные конфликты.

Совместная работа Дженни и Уитфорда в «Дипломатке» также стала поводом вспомнить сериал «Западное крыло», в котором они ранее снимались. Для зрителей, знакомых с этим проектом, их встреча на экране стала своеобразным возвращением актерского дуэта.

Почему «Дипломатка» остается популярной

Сериал дебютировал на Netflix в 2023 году и с тех пор закрепился среди заметных телевизионных проектов платформы. Первый сезон собрал 173,46 миллиона часов просмотра за первые четыре недели после выхода. Второй сезон также удерживал внимание международной аудитории. В течение четырёх недель он оставался в глобальном рейтинге десяти самых популярных сериалов Netflix.

Четвертый сезон тоже продемонстрировал высокие результаты. На второй неделе после премьеры он поднялся на третье место в глобальном рейтинге платформы. Кроме того, сериал вошел в десятку самых популярных в 63 странах. Такие показатели помогают объяснить, почему Netflix решил продолжить историю. В то же время просмотры — не единственный показатель успеха проекта. «Дипломатка» также привлекла внимание профессионального сообщества и получила ряд номинаций на престижные телевизионные премии.

Какие награды получил сериал

«Дипломатку» и исполнительницу главной роли Кэри Расселл неоднократно отмечали на телевизионных премиях. Проект получал номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». За работу в третьем сезоне Расселл получила премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале». Это стало ещё одним признанием её работы над образом Кейт Вайлер — дипломатки, которой приходится действовать в условиях постоянной политической напряжённости.

Награду «Эмми» получила и Эллисон Дженни. Её наградили за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале. Всего «Дипломатка» собрала семь номинаций на «Эмми», в том числе в категории «Лучший драматический сериал».

Кто работает над сериалом

Автором «Дипломатки» является Дебора Кан, которая также работает над проектом в качестве исполнительного продюсера. В команду исполнительных продюсеров входят Кэри Расселл, Дженис Уильямс, Алекс Грейвс, Питер Ноа и Эли Атти. Благодаря сочетанию политических сюжетов, международных кризисов и личных историй сериал привлекает внимание не только поклонников драм, но и тех, кому интересно наблюдать за работой дипломатов и механизмами принятия политических решений.

Все вышедшие сезоны «Дипломатки» доступны на Netflix. А вот подробности пятого сезона зрителям пока придется подождать: информация о его сюжете и дате премьеры еще не объявлена. Об этом сообщило издание Variety.

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