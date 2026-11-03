Во Франции писатель Филипп Жанеда стал лауреатом Гонкуровской премии за роман L’Inconnue du quai de Javel — литературное расследование нераскрытого убийства 29-летней Луизы Кансо в 1949 году. Об этом сообщает The Guardian.

История Луизы Кансо

Кансо была уроженкой Бретани и в 16 лет покинула регион, чтобы работать горничной. Позже она стала натурщицей художника Жана-Луи Буссенго, который познакомил ее с другими парижскими художниками и скульпторами. Из-за популярности среди художников Монпарнаса ее называли «женщиной со ста портретов».

Тело Кансо нашли 7 сентября 1949 года, однако полиции так и не удалось установить личность убийцы. В первоначальном 300-страничном полицейском отчете ее описали как женщину «сомнительной репутации», а газеты того времени предполагали, что она могла быть проституткой или наркозависимой.

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Роман о давнем деле

В 530-страничной книге Жанеда пытается исправить искаженное восприятие жертвы. Автор выдвигает версию относительно имени убийцы и сочувственно изображает Кансо. Газета Le Monde отметила, что писатель приложил значительные усилия, чтобы понять свою героиню, а также выделила юмор и «нотку ворчливой нежности» романа.

Это 13-й роман Жанеды и его первая победа после четырех предыдущих попаданий в короткий список Гонкуровской премии. Работая над книгой, автор читал и перечитывал 74 из 75 романов Жоржа Сименона из серии об инспекторе Мегрэ — главе криминальной бригады в Париже 1940-х годов.

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