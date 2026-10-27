В Японии в возрасте 87 лет умер художник манги Тэцуя Тиба, наиболее известный как автор боксёрской драмы Ashita no Joe. О смерти художника во вторник сообщили СМИ, пишет The Japan Times.

Творческий путь

Тэцуя Тиба родился в Токио в 1939 году. Он дебютировал в журнале в 1958 году с произведением Butokai no Shojo, а в 1968 году начал сериализацию Ashita no Joe.

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Главный герой Ashita no Joe — Джо Ябуки, аутсайдер в боксе. Эта история помогла утвердить спортивную мангу как крупный жанр. Тиба также создал посвящённую сумо серию Notari Matsutaro.

Орден культуры

В 2024 году Тиба стал первым художником манги, получившим Орден культуры — одну из высших культурных наград Японии. Источник называет его одним из самых известных авторов манги благодаря таким работам, как Ashita no Joe.

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