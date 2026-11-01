Американский музыкант Хуан Аткинс, один из пионеров детройтского техно, умер в Мехико, Мексика, в возрасте 64 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его агентство Greensmith Artists.

По данным агентства, Аткинса нашли без реакции в номере отеля в Мехико перед запланированным выступлением. Музыканта доставили в больницу, где констатировали смерть.

Один из создателей детройтского техно

Аткинс создавал электронную музыку сначала в дуэте Cybotron вместе с Ричардом Дэвисом, а затем — под псевдонимом Model 500. Он первым использовал термин «техно» для описания жёсткого электронного звучания, которое развивал в Детройте.

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Музыкант родился в Детройте в 1962 году, а позднее переехал с семьёй в Белвилл, штат Мичиган. Там он познакомился с Дерриком Мэем и Кевином Сондерсоном. Вместе они создали трио Belleville Three, которое стояло у истоков электронной музыки.

Cybotron, Model 500 и Metroplex

Ещё во время учёбы в школе Аткинс вместе с Дэвисом основал Cybotron, используя, в частности, драм-машину Roland TR-808 и синтезатор Korg MS-10. Композиции дуэта Cosmic Cars и Clear стали популярными на танцплощадках. После распада Cybotron в 1985 году Аткинс продолжил сольную карьеру как Model 500 и записал треки No UFO’s и The Chase.

В 1985 году он также основал лейбл Metroplex для выпуска собственной музыки. Позднее лейбл издавал работы Anthony Shakir и DJ Bone. В 2023 году Аткинс возродил Cybotron: дуэт выпустил новую музыку и выступал вживую. Кевин Сондерсон назвал Аткинса настоящим визионером, который открыл путь для многих музыкантов, в том числе для него самого.

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