Украинская телеведущая Светлана Рыжук скончалась в возрасте 40 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Зрители знали её как ведущую утреннего шоу «Подъём» и прогноза погоды на «Новом канале».

«Ушла из жизни моя любимая Светлана Рыжук. Она была для меня целым миром. Она была особенным человеком. Её голос завораживал, её речь вдохновляла, её красота очаровывала, её интеллект удивлял. Светлана была человеком своего поколения, настоящей украинкой, патриоткой. Она была для меня подругой и женой, возлюбленной, музой, моей половинкой, которая дополняла меня во всём», — написал муж.

Виктор Верба подчеркнул, что телеведущая боролась с болезнью до последнего. Несмотря на невыносимую боль, она сохраняла силу духа и стремление отстаивать правду и справедливость. Муж рассказал, что был рядом с женой и восхищался её стойкостью.

«Она пережила невыразимую боль, но в душе осталась борцом за правду и справедливость! Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренен. Я был с ней каждый день до самого конца, и она была благодарна за прожитую жизнь и за последние годы, проведённые вместе — спокойная и невероятно красивая», — написал Верба.

Церемония прощания со Светланой Рыжук состоится в её родном Луцке. Дату и другие подробности муж пообещал сообщить позже.

О борьбе телеведущей с онкологическим заболеванием стало известно в 2025 году. Ранее она рассказывала, что диагноз «рак молочной железы с метастазами в печень и кости» ей поставили ещё в 2024 году. Некоторое время Рыжук проходила лечение в Германии.

Тогда телеведущая признавалась, что пыталась найти особый смысл в испытании, через которое ей пришлось пройти.

«Иногда мне кажется, что я заболела для того, чтобы увидеть, сколько людей на земле живут с болью, болезнями, страшными испытаниями. Как будто специально ощущаю то, что и другие в подобной ситуации, чтобы ещё глубже понять всю мимолётность этой жизни. Чтобы увидеть изнутри всю боль, процесс лечения, разных людей — мужчин, женщин, дедушек и бабушек, которые вынуждены доживать свою старость в ещё более сложных условиях, детей, которые ещё совсем маленькие, но уже истощают свой организм химикатами», — писала Светлана.

В конце октября телеведущая сообщила в социальных сетях, что находится в больнице под наблюдением врачей в критическом состоянии. Она обращалась за финансовой помощью и в обмен предлагала при необходимости присылать руководства по улучшению речей и выступлений для предпринимателей, а также рекомендации по эмиграции из Украины.

Ранее Рыжук также рассказывала, что тяжело переносит химиотерапию. В частности, из-за лечения у неё сильно пересыхали слизистые оболочки, немели пальцы рук и ног. Иногда телеведущей было сложно ходить и даже вставать с постели. Болезнь и агрессивное лечение отнимали у нее много сил.

Светлана Рыжук родилась 10 июня 1986 года в Луцке. Высшее образование получала во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где училась на факультете международной журналистики.

Первый профессиональный опыт телеведущая получила на местном телевидении. Впоследствии её пригласили работать на «Новый канал». Именно там Светлана стала известна широкой аудитории: она вела прогноз погоды и популярное утреннее шоу «Подъём».

В личной жизни Рыжук была женой украинского музыканта Виктора Вербы. У супругов родилась дочь — в 2021 году телеведущая впервые стала мамой.

О смерти журналистки сообщил её муж — певец и композитор Виктор Верба на своей странице в Facebook.

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