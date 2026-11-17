Внебрачный сын Шварценеггера показал редкие фото своей матери
29-летний Джозеф Баена, внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, поделился в Instagram фотографиями со своей матерью Милдред Патрисией Баеной.
Женщина пришла к сыну на ужин. Джозеф показал, как готовил для неё стейк с грибным соусом и картофель, а также сфотографировал мать за столом.
Отношения Шварценеггера с Баэной в свое время стали причиной распада его многолетнего брака.
29-летний Джозеф Баена, внебрачный сын голливудского актёра Арнольда Шварценеггера, занял пятое место в категории Classic Physique Open на соревнованиях INBA PNBA Pro/Am World Cup в Калифорнии.
Кэтрин Шварценеггер поделилась трогательными семейными фотографиями по случаю дня рождения своего отца — голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Дочь звезды поздравила его с 79-летием и показала редкие кадры из семейного архива.
Старшая дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер, родила третьего ребенка.
Режиссёр фильма «Терминатор: Судьба» Тим Миллер отказался от использования цифровых технологий для омоложения Арнольда Шварценеггера в картине.