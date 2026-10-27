В понедельник, 27 октября, по случаю Дня украинской письменности и языка состоялся Всеукраинский радиодиктант национального единства. К языковому флешмобу присоединились известные украинские актеры, певцы, телеведущие и другие представители культуры и шоу-бизнеса. Знаменитости поделились фотографиями и видео, на которых показали, как писали диктант.

Иван Люленов и EL Кравчук

Украинский певец молдавского происхождения написал свой первый радиодиктант национального единства. Артист появился вместе с другими артистами во время трансляции. «Угадайте, где я. Впервые пишу диктант на украинском! Сидел за первой партой», — поделился певец в сети.

Певец EL Кравчук, настоящее имя которого Андрей Остапенко, сидел за одной партой с Иваном Люленовым во время радиодиктанта. Артист также присоединился к написанию всеукраинского диктанта.

Сергей Мартынюк

Певец-военный Сергей Мартынюк также появился в эфире радиодиктанта и поделился кадрами с флешмоба.

Владимир Ращук

Актер-воин Владимир Ращук принял участие в радиодиктанте вместе с военными. Актер показал свой диктант и поделился кадрами в соцсетях. Вместе с ним появилась актриса Дарья Тригубова.

Также в эфире радиодиктанта появилась певица Лелека, которая в этом году представляла Украину на «Евровидении», ветеран и бывший участник шоу «Холостяк» Александр Терен, блогер и ведущая шоу «Фабрика звезд» Даша Кубик, а также шеф-повар Евгений Клопотенко.

Среди звездных участников радиодиктанта были также актеры Павел Текучев и Евгений Нищук, режиссер Алексей Комаровский, а также ведущие Анатолий Анатолич, Ефим Константиновский и Константин Грубич.

В своих соцсетях другие актеры также поделились кадрами, как они писали радиодиктант. Среди них — певица Анна Тринчер, актер-воин Владимир Ращук, актриса Дарья Трегубова, телеведущая Маричка Падалко, танцовщица Елена Шоптенко и другие.

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