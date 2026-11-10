Рамина Эсхакзай рассказала, когда планирует свадьбу со своим возлюбленным-военным

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай, которая летом сообщила о помолвке со своим возлюбленным — военнослужащим, рассказала о планах на свадьбу. Знаменитость призналась, что пока не определилась с форматом церемонии и даже не начала подготовку. В то же время пара уже обсудила вероятный период, когда сможет сыграть свадьбу с учетом службы жениха.

Также она вспомнила романтическое признание в любви у океана, которое произошло во время совместного отпуска пары.

Интервьюерша призналась, что догадывалась о возможном предложении во время путешествия. По её словам, возлюбленный заранее намекал, что готов сделать важный шаг в отношениях.

«Я ожидала, что мне сделают предложение, потому что нынешний жених сказал, что готов, полон энергии и ждет подходящего момента. Когда мы во время его отпуска находились на отдыхе, я думала, что он сделает предложение, ведь мы вместе уже 2,5 года», — рассказала Рамина.

Сначала предложения не последовало, хотя пара провела день на побережье. Тогда Эсхакзай решила, что любимый, возможно, передумал. Однако через несколько дней он организовал романтический ужин у океана и пригласил её подойти поближе к воде.

«В тот день мы гуляли пешком вдоль берега, и уже наступал вечер. А он так и не сделал предложение. Я думаю: ну, наверное, и не будет. И вот через несколько дней он устроил ужин у океана, и уже, когда мы сытно покушали, он предложил мне подойти поближе к берегу.

Была темнота, и он достал это кольцо, которое я едва смогла натянуть на палец, потому что он был опухшим от обильной еды и солнца. Но я так искренне радовалась за него, в первую очередь, а не за себя. Потому что человек решился, старался и так всё организовал», — поделилась знаменитость.

На вопрос, не волнуется ли она из-за того, что после помолвки пара может так и не дойти до брака, Эсхакзай ответила с юмором. Она пошутила, что любит кольца и не прочь собрать их целую коллекцию.

В то же время интервьюерша вспомнила историю своей матери, которой делали предложение руки и сердца семь раз, прежде чем она согласилась выйти замуж.

«Но моя мама рассказала мне, что ей делали предложение семь раз, пока она не согласилась. Ну, я надеюсь, что до свадьбы всё-таки дойдёт. Хотя, если честно, мне так лень всё это организовывать. Надо поручить это людям, рассказать, как ты хочешь, а я пока не знаю, как я хочу», — с улыбкой призналась Рамина.

По словам знаменитости, у неё пока нет чёткого представления о будущей церемонии, и она ещё не приступила к решению организационных вопросов.

Влюбленные уже обсуждали возможные сроки свадьбы. Главное условие — выбрать период, когда жених сможет отлучиться от военной службы. Рамина объяснила, что пара учитывает ситуацию на фронте и стремится найти время, когда риск активных боевых действий будет меньше.

«Мы обсуждали, что это должен быть период, когда вероятность наступления врага будет меньше и не будет штурмовых действий с нашей стороны. То есть, скорее всего, это будет зимний период.

Поскольку к этой зиме мы не сможем подготовиться, то будем готовиться к сезону 2027–2028 годов. Но, если честно, я не представляю себе эту свадьбу. Фотки на фоне снега».

Итак, скорее всего, Рамина Эсхакзай и её избранник планируют свадьбу на зимний сезон 2027–2028 годов. Однако окончательную дату и формат торжества пара пока не определила.

Об этом 34-летняя Рамина рассказала в комментарии проекту «Тур Звездами».

Ранее украинская интервьюерша и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о результатах похудения, трудностях с поддержанием формы и колебаниях веса. С августа 34-летней знаменитости удалось сбросить около трёх килограммов и впервые за полтора года увидеть на весах цифру 57. В то же время она призналась, что из-за трудностей даже задумывалась об инъекциях для похудения, но в итоге отказалась от этой идеи.

Интервьюер Рамина Эсхакзай сообщила, что похудела на 4 килограмма, и поделилась фотографией «до и после» в Instagram. По её словам, этот результат дался ей нелегко.

Читай нас в