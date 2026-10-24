Рэперша Alyona Alyona призналась, что перенесла бариатрическую операцию

Украинская рэперша Alyona Alyona сообщила, что перенесла бариатрическую операцию, направленную на механическое уменьшение объёма желудка. Артистка долгое время пыталась похудеть с помощью различных методов и откладывала хирургическое вмешательство, однако в конце концов решилась на этот шаг.

Она опубликовала видео из больничной палаты, записанное незадолго до операции, и объяснила, что подтолкнуло её к такому решению.

По словам Alyona Alyona, окончательно решиться на хирургическое вмешательство ей помог опыт подруги. После бариатрической операции женщина похудела со 140 до 70 килограммов и уже много лет держит этот вес. Рэперша имела возможность наблюдать за её состоянием, оценить результат и, взвесив все нюансы, согласилась на процедуру.

«Я считаю, что если человек стучит, то двери для него открываются. Я много раз в Instagram показывала свои способы похудения с помощью спорта, разных методов. Даже делилась тем, как делала уколы и к чему они меня привели, и что это не панацея. Я понимаю, что это (операция. – Ред.) тоже может быть не панацеей, но всё-таки, если есть желаемый результат. Я сто раз в интервью говорила, что хотела бы весить 80 кг», – рассказала знаменитость.

Анализируя свой предыдущий опыт, артистка пришла к выводу, что для похудения без хирургического вмешательства ей пришлось бы фактически отказаться от карьеры и посвятить жизнь борьбе с лишним весом.

На её решение повлияли устоявшиеся привычки, плотный рабочий график и нейробиологическое расстройство. Рэперша отметила, что годами откладывала операцию, хотя врачи неоднократно советовали ей рассмотреть этот вариант.

«Я отказывалась от этой операции много лет. Хотя многие врачи мне говорили, что это твой выход, это твоя таблетка в шоколаде, скажем так. Соответственно, я прибегаю к механическим мерам, которые не позволят мне набирать ещё больше веса, переедать и так далее. Для меня очень важно работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-то, обесценит, опровергнет. Это мой путь», — подчеркнула рэперша.

Таким образом, Alyona Alyona решила воспользоваться хирургическим методом, чтобы контролировать вес, при этом осознавая, что операция не обязательно станет универсальным решением всех проблем.

Накануне объяснения причин госпитализации артистка уже публиковала фотографию из больницы. На фото Alyona Alyona была под капельницей, а свое состояние она прокомментировала загадочной фразой: «Ну что, жить буду».

Впоследствии рэперша раскрыла, что именно стало причиной её пребывания в медицинском учреждении, и рассказала о бариатрической операции.

О своём решении знаменитость рассказала в Instagram.

Напомним, песня украинских певиц Jerry Heil и alyona alyona «Teresa&Maria», с которой они представляли Украину на «Евровидении-2024», преодолела отметку в 1 млрд прослушиваний.

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