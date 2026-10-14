Рианна накопила 170 неизданных песен за годы творческого перерыва

Барбадосская певица Рианна сообщила, что за годы перерыва в музыкальной карьере у неё накопилось около 170 неизданных песен. Между тем поклонники артистки уже десять лет ждут выхода её нового студийного альбома.

Об этом 38-летняя певица рассказала 6 октября во время прямого эфира бренда Fenty Beauty в TikTok.

Рианна пояснила, что за этот период записала значительное количество музыкального материала, который до сих пор не представила публике.

«Если в одном хранилище есть 10 продуктов, то у меня как минимум 17 таких хранилищ», — сказала артистка, намекнув на примерно 170 неизданных композиций.

Последний студийный альбом Рианны «ANTI» вышел в 2016 году. В него вошли хиты «Work», «Needed Me» и «Love on the Brain».

С тех пор певица не выпускала полноформатных альбомов, хотя неоднократно говорила о работе над новой музыкой.

В августе её партнёр, рэпер A$AP Rocky, подтвердил, что Рианна вернулась в студию и работает над новыми композициями.

«Она сейчас в студии. Да, я это сказал. Прости, дорогая», — пошутил он в интервью.

В прошлом году Рианна также рассказала, что наконец определилась с музыкальным направлением девятого альбома. По её словам, после столь длительного перерыва она не хочет выпускать материал, который не оправдает ожиданий.

«Такой длительный перерыв в музыке должен оправдать себя тем, что все услышат дальше. Я должна показать им, что ожидание того стоило. Я не могу выпустить что-то посредственное», — подчеркнула певица.

Она также предупредила, что будущий альбом может удивить слушателей, поскольку не будет ориентирован на привычное коммерческое звучание или радиоформат.

«Это будет совсем не то, чего кто-то ожидает. И это не будет коммерческая музыка или что-то, что легко впишется в радиоэфир. Это будет музыка, которая будет соответствовать тому уровню, на котором я сейчас нахожусь как артистка», — пояснила Рианна.

За последнее десятилетие артистка сосредоточилась преимущественно на развитии собственных брендов Fenty Beauty и Savage X Fenty, а также на семье. Вместе с A$AP Rocky она воспитывает троих детей: сыновей Ризу и Райета, родившихся в 2022 и 2023 годах, и дочь Роки, которая появилась на свет в 2025 году.

Несмотря на отсутствие нового альбома, Рианна время от времени выпускала отдельные песни. В частности, в 2022 году она представила «Lift Me Up» для фильма «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда», а в 2025-м — «Friend of Mine» для мультфильма «Смурфики».

Также певица вернулась к концертным выступлениям. В 2023 году она выступила во время Суперкубка, а в июле этого года присоединилась к Jay-Z на концерте в Нью-Йорке, где исполнила несколько своих хитов.

В то же время дату выхода девятого студийного альбома Рианна до сих пор не объявила.

Источник: People

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