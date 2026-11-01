В Австралии Лекс, дочь барабанщика и автора песен группы Midnight Oil Роба Херста, завершила работу над его книгой World is Almost at Peace: A Lifetime of Songwriting for Midnight Oil and More. На момент смерти музыканта от рака поджелудочной железы в январе рукопись была готова примерно на 85%, сообщает ABC News.

Работа над рукописью

По словам Лекс Херст, примерно через месяц после смерти отца она вернулась к работе и сосредоточилась на подготовке книги. Семья, друзья и другие музыканты помогли заполнить пробелы, оставшиеся в тексте.

Роб Херст работал над изданием на протяжении двух лет, одновременно борясь с болезнью. По словам дочери, начать этот проект его побудила жена Лесли Холланд. Музыкант хотел, чтобы книга была прежде всего о его работе как автора песен, а не об игре на барабанах.

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Песни и соавторы

Книга последовательно рассказывает о творческой жизни Херста через все завершённые и записанные композиции из его каталога. Она охватывает ранние попытки писать тексты, работу над песнями Midnight Oil, в том числе Beds Are Burning и Read About It, а также проекты Ghostwriters и Backsliders.

В издании песни расположены в хронологическом порядке и дополнены заметками и другими материалами. В нём также цветом обозначен вклад отдельных авторов в строки, рифмы или даже слова композиций Midnight Oil — самого Херста, Джима Моджини и Питера Гарретта.

Книга завершается последней песней Херста An Upwelling, которая так и не была записана. По словам Лекс Херст, отец работал над ней до самой смерти и оставил рядом с текстом аккорды, поскольку ему нравилась мысль, что другой человек сможет продолжить эту композицию.

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