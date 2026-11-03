Роман A Court of Splintered Harmony американской писательницы Сары Дж. Маас стал самой быстро продаваемой книгой в жанре взрослого фэнтези в Великобритании с начала ведения точных данных в 1998 году. За период со дня выхода 27 октября по 31 октября в стране продали 188 914 экземпляров книги.

Рекордные продажи

Как сообщает The Guardian, данные о продажах предоставила NielsenIQ BookData. Книга также стала самым быстро продаваемым романом в твердом переплете со времени выхода Inferno Дэна Брауна: в 2013 году этот роман разошелся тиражом 229 тыс. экземпляров за первую неделю.

Предыдущий рекорд среди взрослого фэнтези принадлежал роману Onyx Storm Ребекки Яррос, который в январе 2025 года продал 155 141 экземпляр в течение дебютной недели. Издательство Bloomsbury также заявило, что A Court of Splintered Harmony показал наибольший недельный результат продаж среди всей художественной литературы для взрослых в Великобритании со времени выхода Go Set a Watchman Харпер Ли в 2015 году.

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Возвращение к серии

A Court of Splintered Harmony — шестая книга цикла A Court of Thorns and Roses, к которому Маас не возвращалась более пяти лет. Роман сразу возглавил общий книжный чарт Великобритании — это третий раз, когда писательница заняла первое место. Ее предыдущий лидер чарта, House of Flame and Shadow из серии Crescent City, в январе 2024 года продал 44 761 экземпляр за первую неделю.

По данным Bloomsbury, предзаказы и продажи в первый день в США, Канаде, Великобритании и Австралии обеспечили новой книге 1,7 млн экземпляров англоязычных печатных и электронных изданий. В подсчет не входят аудиокниги и переводы. Совокупные мировые продажи англоязычных книг Маас всех ее серий превысили 100 млн экземпляров.

Перед релизом британские книжные магазины устраивали вечеринки и открывались в полночь. Сеть Waterstones провела 60 ночных стартов продаж, а также организовала 80 ранних открытий и вечеринок в день выхода романа.

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