Селена Гомес призналась, что вейпинг навсегда изменил её голос

34-летняя американская певица и актриса Селена Гомес прокомментировала замечания пользователей в сети относительно изменения её голоса. В своих Insta-историях артистка признала, что её голос действительно изменился навсегда из-за длительного курения электронных сигарет и никотиновой зависимости, от которой ей было чрезвычайно трудно избавиться.

Гомес предостерегла поклонников от этой вредной привычки, подчеркнув, что она того не стоит. Она также отметила, что с пониманием относится к критике, призвала хейтеров просто не слушать её, а также поделилась, что сейчас полностью бросила вейпинг и надеется больше к нему не возвращаться.

Источник: Instagram Селены Гомес.

Американскую певицу и актрису Селену Гомес, её мать Мэнди Тифи и бизнес-партнёршу Даниэллу Пирсон обвинили в мошенничестве.

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