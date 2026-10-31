Наступил самый мистический день в году. Хэллоуин — это праздник, которому уже более двух тысяч лет. Все начиналось как кельтский Самайн: заканчивался сбор урожая, начиналась темная половина года, когда грань между миром живых и мертвых становилась очень тонкой. Это был момент почтения предков и принятия тьмы как естественной части жизненного цикла. С тех пор праздник прошел очень долгий путь и дошел до сегодняшнего дня: американских конфет, тыкв и голливудских ужастиков.

Если вы искали, что бы интересного и тематического посмотреть в эти дни, при этом не израсходовав последние нервные клетки — издание UA.News составило именно такую подборку. Мрачные сказки, уютная мистика и немного потустороннего — ровно столько, сколько нужно. Список того, что посмотреть на Хэллоуин-2026 — в нашем материале.

«Сонная лощина» (Sleepy Hollow)

Год выхода: 1999

Жанр: готический детектив, ужасы, фэнтези, драма

Рейтинг IMDb: 7,3/10

В главных ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Майкл Хэмбон, Кристофер Вокен, Каспер Ван Дин

События разворачиваются в 1799 году. Молодой и упрямый нью-йоркский констебль Икабод Крейн пытается внедрить в судебную практику научный подход: вскрытия и логику вместо пыток и произвольных приговоров. Чтобы избавиться от чудака-рационалиста, консервативное начальство отправляет его на север в изолированное голландское поселение Сонна Лощина, где происходит серия жутких убийств. Местные жители убеждены, что это месть восставшего из могилы гессенского кавалериста — кровавого Всадника без головы. Крейн отвергает мистику как суеверия глухого городка. Однако столкновение с потусторонней яростью заставляет его усомниться в собственных убеждениях…

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«Коралина в мире кошмаров» (Coraline)

Год выхода: 2009

Жанр: мрачное фэнтези, анимация, драма, семейный, триллер

Рейтинг IMDb: 7,8/10

В главных ролях (озвучка): Дакота Феннинг, Терри Гетчер, Джон Ходжмен, Кит Дэвид, Роберт Бейли

Любознательная и одинокая девочка Коралина вместе со своими постоянно занятыми родителями переезжает в странный старый дом под названием «Розовый дворец». Скучая без внимания взрослых и друзей, она находит заклеенную обоями маленькую потайную дверь, ведущую в Другой мир. Там всё кажется идеальным: дом ярче, еда невероятно вкусная, а Другая мама и Другой папа готовы каждую минуту развлекать дочь. Единственное жуткое отличие новых родителей — блестящие чёрные пуговицы вместо глаз. Очень быстро иллюзия заботы превращается в ловушку, где ценой фальшивого счастья становится собственная душа…

Каждая мелочь на экране была создана вживую: миниатюрные свитера, шапочки и перчатки для персонажей вручную вязала специально нанятая мастерица на крошечных спицах. А чтобы передать самые тонкие эмоции главной героини, команда напечатала на 3D-принтерах более 15 тысяч сменных частей лица, которые комбинировались между собой в более чем 200 тысяч уникальных мимических выражений.

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«Фокус-покус» (Hocus Pocus)

Год выхода: 1993

Жанр: комедия, городское фэнтези, семейный

Рейтинг IMDb: 6,9/10

В главных ролях: Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Наджими, Омри Кац, Тора Берч, Винесса Шоу

Подросток Макс Деннисон, только что переехавший из солнечной Калифорнии в окутанный легендами Сейлем, скептически относится к местным мифам о ведьмах и магии. Стремясь произвести впечатление на очаровательную одноклассницу Эллисон и развлечь младшую сестренку Дени в ночь на Хэллоуин, он зажигает Чёрную свечу в заброшенном доме сестёр Сандерсон. Невинная шалость неожиданно снимает 300-летнее проклятие и возвращает к жизни коварное трио ведьм — Винифред, Сару и Мэри, которые стремятся выпить жизненные силы детей города, чтобы вернуть себе вечную молодость. Теперь школьникам вместе с заколдованным бессмертным чёрным котом Бинки предстоит пережить безумную ночь, полную опасностей, чтобы остановить злодейки до первых лучей солнца.

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«Багряный пик» (Crimson Peak)

Год выхода: 2015

Жанр: готическая мелодрама, детектив, драма, мистика

Рейтинг IMDb: 6,5/10

В главных ролях: Миа Васиковска, Том Хиддлстон, Джессика Честейн, Чарли Ганнем

Связанная узами судьбы с загадочным баронетом Томасом Шарпом, юная американка Эдит Кушинг переступает порог его семейного гнезда в Англии, где их встречает молчаливая сестра мужа Люсиль. Заброшенный особняк живёт своей собственной жуткой жизнью: сквозь его ветхие перекрытия сочится багряная глина, ужасно похожая на свежую кровь, а по тёмным анфиладам комнат снуют беспокойные духи прошлого. Стремясь распутать клубок роковых тайн странного семейства, героиня вступает на опасный путь расследования, где за потусторонними знаками скрывается гораздо более страшная правда живых людей…

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«Паранорман» (ParaNorman)

Год выхода: 2012

Жанр: анимация, мистика, комедия, приключения, семейный

Рейтинг IMDb: 7,0/10

В главных ролях (озвучка): Коди Смит-Макфи, Анна Кендрик, Кейси Аффлек, Кристофер Минц-Плассе, Лесли Манн

Одиннадцатилетний Норман Бабкок живёт в маленьком городке Блит-Холлоу и обладает уникальным даром: он видит призраков и может свободно с ними общаться. Из-за этой особенности семья считает его чудаком, а одноклассники издеваются над ним. Единственные, кто по-настоящему понимает Нормана, — это дух его покойной бабушки и вечный оптимист Нил. Но когда 300-летнее проклятие казнённой ведьмы оживает и городёк наполняют восставшие из могил зомби, выясняется, что спасти жителей от гибели может только тот, кого они считали изгоем. Норману предстоит разобраться в истинной сути старинной трагедии, где настоящими монстрами нередко оказываются не мертвецы, а живые люди, охваченные слепым страхом и суевериями.

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«Мрачные тени» (Dark Shadows)

Год выхода: 2012

Жанр: комедия, городское фэнтези, готика, хоррор

Рейтинг IMDb: 6,2/10

В главных ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хелена Бонем Картер, Ева Грин, Хлоя Грейс Морец

В XVIII веке богатый дворянин Барнабас Коллинз разбивает сердце служанки Анжелики Бушар, которая оказывается могущественной ведьмой. В отместку она превращает его в вампира и хоронит заживо в гробу. Спустя два столетия, в далеком 1972 году, строители случайно освобождают Барнабаса. Вернувшись в некогда величественное родовое поместье, он видит упадок рыбной империи предков и потомков — кучку депрессивных чудаков, погрязших в семейных тайнах. Чтобы вернуть семье былую славу, манерному вампиру приходится приспосабливаться к эпохе хиппи, неоновых огней, рок-н-ролла и одновременно давать отпор бессмертной Анжелике, которая теперь контролирует весь город.

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«Дом странных детей мисс Сапсан» (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children)

Год выхода: 2016

Жанр: фэнтези, приключения, драма, триллер

Рейтинг IMDb: 6,7/10

В главных ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч, Элла Пернелл

Шестнадцатилетний Джейк вырос на удивительных рассказах своего дедушки о приюте для детей с необыкновенными способностями на отдалённом валлийском острове. После загадочной гибели дедушки парень отправляется туда и неожиданно попадает в временную петлю, где всегда царит осень 1943 года. Этим приютом руководит строгая, но заботливая мисс Сапсан — женщина, способная превращаться в птицу и управлять временем. Джейк знакомится со «странными детьми» — обитателями дома — и узнает, что покой этого безопасного убежища оказался под угрозой из-за монстров-пустот.

Фильм снят по мотивам бестселлера Рэнсома Риггза, чья книга родилась из настоящих винтажных фотографий странных детей, купленных писателем на блошиных рынках.

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«Франкенвини» (Frankenweenie)

Год выхода: 2012

Жанр: анимация, научная фантастика, комедия, ужасы, семейный

Рейтинг IMDb: 6,9/10

В главных ролях (озвучка): Чарли Тахан, Вайнона Райдер, Кэтрин О'Гара, Мартин Шорт, Мартин Ландау

Юный изобретатель и одиночка Виктор Франкенштейн проводит всё свободное время в компании своего единственного и самого преданного друга — пса Спарки, снимая с ним любительские фильмы о монстрах на чердаке. Когда любимый бультерьер трагически гибнет под колесами автомобиля, мальчик отказывается смириться с невосполнимой утратой и решает бросить вызов самой смерти. Вооружившись уроками эксцентричного учителя физики и силой электрической грозы, Виктор воскрешает любимца в домашней лаборатории. Сшитый по кусочкам четвероногий возвращается домой, но скрыть живое чудо в маленьком провинциальном городке оказывается невозможно. Узнав секрет мальчика, одноклассники пытаются воскресить своих умерших животных, что приводит к забавной и опасной суматохе.

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«Страшилки» (Goosebumps)

Год выхода: 2015

Жанр: комедия, фэнтези, приключения, ужасы

Рейтинг IMDb: 6,3/10

В главных ролях: Джек Блэк, Дилан Миннетт, Одедея Раш, Райан Ли, Эми Райан

Подросток Зак переезжает из шумного Нью-Йорка в тихий провинциальный городок Мэдисон и знакомится с очаровательной соседкой Ханной. Её отец — чрезвычайно замкнутый и отшельнический человек, который оказывается культовым автором детских книг ужасов. Вскоре Зак случайно открывает одну из запертых оригинальных рукописей писателя и выпускает в реальный мир настоящее чудовище. Книга за книгой на свободу вырываются все монстры городского фольклора — от снежного человека до армии оживших садовых гномов и зловещей болтливой куклы-черевника Слепи. Героям предстоит вернуть всех существ обратно под обложки, пока городок окончательно не погрузился в хаос.

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