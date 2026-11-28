До календарной зимы остались считанные дни. И хотя снег уже заглянул в большинство украинских городов, настоящий зимний настрой мы создаем себе сами. Теплый плед, чашка какао с маршмеллоу, гирлянда — и остаётся только выбрать фильм. Чтобы вы не тратили время на поиски фильма, мы сделали это за вас. Так что домашний киносеанс можно начинать уже сейчас.

Издание UA.News подготовило подборку интересных фильмов, которые создают волшебное зимнее настроение: от согревающей романтической комедии до немного жутковатой рождественской сказки. Что посмотреть в ближайшие вечера — подробнее в нашем материале. Выбирайте по настроению!

«Скрудж и духи Рождества» (Ebenezer: A Christmas Carol)

Год выхода: 2026

Жанр: готическое фэнтези, драма

Рейтинг IMDb: 7,2

В главных ролях: Джонни Депп, Руперт Гринт, Иэн Маккеллен, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин

Новая американская экранизация «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Захватывающая атмосфера зимы в самом мрачном и атмосферном виде. Викторианский Лондон, туман над улицами, свечи в холодных комнатах и скупой ростовщик Скрудж, к которому в рождественскую ночь приходят три призрака. Пришли они не просто так, а с предложением: у скряги Скруджа появился шанс на искупление. Интересно, что съемки проходили на реальных локациях в Лондоне и Дублине, поэтому атмосфера фильма действительно на высоте. Так что если у вас есть настроение на готическую зиму и на непревзойденного Джонни Деппа, который с шумом возвращается в кино в главной роли после долгих лет затишья — этот фильм станет отличным выбором.

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«Хранительница звёзд» (Guarding Stars)

Год выхода: 2026

Жанр: романтическая комедия

Рейтинг IMDb: 6,1

В главных ролях: Лейтон Мистер, Джаред Падалеки, Энди Макдавелл

Комедия обладает той самой заснеженной, украшенной гирляндами атмосферой, ради которой и включают такие фильмы. Сюжетная линия здесь довольно нетипична, она ломает стереотипы, ведь телохранителем здесь является женщина, а под защитой находится мужчина. И именно это дает повод для множества комических ситуаций.

Телохранительница Ханна Брукс получает новую работу и клиента: звезду боевиков Джека Стейплтона, которого постоянно преследует опасный поклонник. Чтобы родные актёра не переживали за его безопасность, они придумывают легенду: Ханна — якобы его девушка, и вместе они едут на праздники в родной городок героя. А там их ждут мама Джека, семейные посиделки, семейные традиции и множество неловких ситуаций. Как оказалось, выдуманная пара совсем не готова к странным рождественским традициям семьи…

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«Праздничное ограбление» (Jingle Bell Heist)



Год выхода: 2025

Жанр: романтическая комедия, криминальная комедия, чёрный юмор

Рейтинг IMDb: 5,8

В главных ролях: Оливия Холт, Коннор Свинделлз, Люси Панч, Питер Серафинович

Американская рождественская комедия от Netflix. История разворачивается в Лондоне накануне Рождества. София переехала в столицу Великобритании, чтобы ухаживать за мамой, и едва сводит концы с концами, работая на двух работах. Ник ремонтирует всё, что попадается, и тоже живёт от зарплаты до зарплаты. Их связывает общий враг: это владелец роскошного универмага, который как-то обманул обоих на деньги. Поэтому они решают ограбить его накануне Рождества, хотя ни один из них не является преступником. Жену владельца героям тоже приходится вовлечь в аферу. Помимо запланированного — но не совсем удачного — ограбления, между героями постепенно возникает симпатия.

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«То Рождество» (That Christmas)



Год выхода: 2024

Жанр: компьютерная анимация, комедия, семейный фильм, фэнтези

Рейтинг IMDb: 6,8

Актёры озвучки: Брайан Кокс, Билл Найи, Фиона Шоу, Джоди Уиттакер

Британский анимационный фильм о том, как в маленьком вымышленном приморском городке Веллингтон-он-Си, расположенном в графстве Саффолк, в разгар подготовки к Рождеству разражается самая сильная за всю историю снежная буря. Она в мгновение ока меняет планы всех горожан — в том числе и Санты. В эту ночь он совершает большую ошибку… Сюжет состоит из нескольких переплетенных историй о детях, родителях и одиноких взрослых, а в центре повествования — мальчик Денни, который только что переехал в этот городок.

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«Снежная сестричка» (Snøsøsteren)

Год выхода: 2024

Жанр: драма, семейный фильм, фэнтези

Рейтинг IMDb: 7,0

В главных ролях: Мудит Гупта, Селина Мейер Ховланд, Ян Сельид

Норвежская зимняя сказка по одноимённой книге Майи Лунде и Лизы Айсато, которая в Норвегии вышла тиражом более 250 тысяч экземпляров, а в целом была издана в более чем 30 странах. Это фильм для тихого вечера, когда хочется не только праздничного настроения, но и теплой истории о любви и памяти.

В центре истории — мальчик Юлиан, которому накануне Рождества исполняется 11 лет. Семья, пережившая смерть дочери, словно забыла о празднике и не имеет сил на шумные веселья. Зато Юлиан хочет, чтобы все они снова говорили о сестре. Тогда в его жизни появляется веселая девочка Гедвига, а вместе с ней — странный дом и загадочный старик...

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«Клаус» (Klaus)

Год выхода: 2019

Жанр: анимация, комедия

Рейтинг IMDb: 8,2

Актеры озвучки: Джейсон Шварцман, Дж. К. Симмонс, Рашида Джонс, Джоан Кьюсак

Рисованный испанский мультфильм о том, как маленькие добрые поступки растапливают давнюю вражду. А ещё — о том, как появился Санта-Клаус.

Избалованный Йеспер должен наладить почтовую службу в замерзшем северном городке Смеренсбург, где уже давно враждуют два клана и никому нет дела до писем. Йеспер уже собирается сдаться, когда узнает о отшельнике-мастере игрушек Клаусе, живущем в хижине среди изготовленных собственноручно игрушек. Тогда у него возникает идея: каждый ребёнок, который напишет Клаусу письмо, получит игрушку, а это поможет выполнить норму, поставленную отцом…

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«Оставшиеся» (The Holdovers)

Год выхода: 2023

Жанр: комедия, психологическая драма

Рейтинг IMDb: 7,9

В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Дэйвайн Джой Рэндольф

Порой это грустная история об одиночестве и дружбе, но в то же время она очень теплая и трогательная. События разворачиваются в середине декабря 1970 года в закрытой школе-интернате «Бартон» в Новой Англии. На рождественские каникулы здесь остаются трое: Пол Хангем — учитель классических языков, которого не любят ни ученики, ни коллеги, Ангус Талли — мальчик, которого не забрали домой, и школьная повариха Мэри Лэмб, которая впервые отмечает Рождество после гибели сына на войне во Вьетнаме. За несколько дней в школе, среди пустых коридоров, они из незнакомцев превращаются в странную, но настоящую семью.

«Оставленные» получили пять номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм и мужскую роль, а Дейвайн Джой Рэндольф получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана. Также фильм получил два «Золотых глобуса» (Джаматти и Рэндольф) и награды BAFTA.

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«Жестокая ночь» (Violent Night)



Год выхода: 2022

Жанр: экшн, чёрная комедия

Рейтинг IMDb: 6,7

В главных ролях: Дэвид Харбор, Джон Легуизамо, Кэм Жиганде

На Рождество девочка получает в подарок… рацию. Но это не просто обычная рация: с её помощью можно связаться с настоящим Сантой! Однако всеми любимый дедушка с бородой, который приносит подарки под ёлку, — далеко не всегда вежливый и добрый…

В этом фильме Санта-Клаус показан с нетипичной стороны. Он — уставший от жизни, немного циничный, но такой себе «крутой викинг», который случайно оказывается в доме состоятельной семьи девочки именно в момент ограбления. Когда плохие парни берут ребёнка в заложники, Санта достаёт свой волшебный молот и устраивает им настоящий ад. Это взрывная смесь «Крепкого орешка» и «Один дома», но для взрослых: с чёрным юмором, драками и безумной рождественской атмосферой.

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