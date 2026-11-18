Знаменитая картина нидерландского художника Яна ван Эйка «Портрет супругов Арнольфини», написанная в 1434 году, уже давно вызывает различные теории относительно замысла художника. Однако недавно появилось новое объяснение одного из самых известных и загадочных полотен художника.

На первый взгляд сцена на картине кажется простой: мужчина в чёрном и женщина в зелёном стоят в центре роскошной комнаты, где каждая деталь — мебель, собака, украшения, апельсины — расположена так, словно для того, чтобы подчеркнуть их богатство.

СМИ пишут, что более внимательный взгляд на геометрию пространства дает ещё более удивительные наблюдения — камина нет, как и следовало ожидать, а потолок слишком низкий, чтобы реалистично разместить люстру, которая всё ещё висит над их головами.

Между тем выпуклое зеркало на задней стене показывает, что они не одиноки; в комнату входят две фигуры. Мужчина в чёрном поднимает руку, очевидно, молчаливо приветствуя, а рядом с головой — большая надпись на латыни: «Ян ван Эйк был здесь в 1434 году».

Из всех деталей в этом произведении, граничащем с сюрреализмом, больше всего загадок вызывает личность этого человека. Ведущая теория восходит к XVI веку, когда инвентарные записи с обозначением картины как «hernoul le fin» интерпретировались как французское написание «Arnoul fin» или «Arnolfini» — фамилии богатого итальянского купеческого клана, который жил и работал в Брюгге, Бельгия, где ван Эйк держал свою мастерскую.

На протяжении веков многие искусствоведы поддерживали эту точку зрения, считая это произведение портретом некоторых членов этой семьи. Некоторые исследователи идентифицируют этого человека как Джованни ди Арриго Арнольфини, а другие считают, что это изображение его двоюродного брата, Джованни ди Николао Арнольфини.

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Новая версия меняет точку зрения: кто изображён на картине ван Эйка

Сейчас, когда Лондонская Национальная галерея готовится открыть выставку «Van Eyck: The Portraits», новая теория о полотне потенциально переворачивает его значение с ног на голову. Искусствовед Стефан Кемпердик утверждает, что картина на самом деле является автопортретом ван Эйка и его жены. Он обращает внимание на латинскую надпись как на явную самоидентификацию и предполагает, что «hernoul le fin» на самом деле переводится как нечто вроде «обманутый мошенник».

Г-н Кемпердик утверждает, что в эпоху раннего Нового времени картина воспринималась бы скорее как непристойное жанровое произведение, чем как портрет. И он акцентирует внимание на статуэтке в раме кровати, которую идентифицировали как Святую Маргариту, чтобы намекнуть, что эта женщина — жена ван Эйка, которую также звали Маргарет.

Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

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