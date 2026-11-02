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Новости Культура

Сиенна Миллер появилась на светском мероприятии со своим женихом — Daily Mail

UA NEWS 02 Ноября 2026 17:20
Сиенна Миллер появилась на светском мероприятии со своим женихом — Daily Mail

Английская актриса и фотомодель Сиенна Миллер посетила торжественный вечер компании Airbnb в Лос-Анджелесе в компании своего 30-летнего жениха, актёра Оли Грина. Пара вместе позировала фотографам на красной дорожке в студии Milk Studios.

44-летняя кинозвезда появилась на публике в элегантном вечернем платье с открытыми плечами и украшениях от Tiffany & Co. Для пары это один из редких совместных выходов в свет, поскольку они стараются не афишировать подробности личной жизни. Известно, что Сиенна Миллер и Оли Грин обручились летом этого года после того, как в апреле у них родился сын.

Sienna Miller cut a glamorous figure in a draped off-white gown as she enjoyed a date night with boyfriend Oli Green at the star-studded Airbnb.org gala on Wednesday

Источник: Daily Mail.

Британская актриса Сиенна Миллер впервые показала новорождённого ребёнка, публично поделившись снимками своего материнства. Это произошло через два месяца после того, как звезда фильма «Снайпер» официально подтвердила рождение своего второго общего ребенка с женихом Оли Грином

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