Сын Элизабет Херли опубликовал фото с вечеринки Элтона Джона в Венеции

24-летний Дэмиен Херли, сын британской актрисы Элизабет Херли, поделился снимками с празднования дня рождения Дэвида Ферниша — мужа певца Элтона Джона.

Вечеринка состоялась в Венеции.

На опубликованных в Instagram фото Дэмиен позировал с хозяевами вечера, а также с Бруклином Бекхэмом и его женой Николой Пельтц. Среди гостей также были дизайнер Донателла Версаче и основательница косметического бренда Шарлотта Тилбери.

Дэмиен назвал выходные в Венеции волшебными и поблагодарил крестного отца за праздник. Элтон Джон и Дэвид Ферниш воспитывают двух сыновей — 15-летнего Закари и 13-летнего Элайджу. На праздновании мальчики поздравили отца и вынесли праздничный торт.

Известный британский рок-музыкант, обладатель пяти премий «Грэмми» и один из самых успешных артистов в мире Элтон Джон признался, что у него есть песня, о которой он сожалеет. Речь идет о легендарном хите «Crocodile Rock», который вышел ещё в 1970-х годах и стал одним из главных символов его карьеры.

Ранее в Национальной портретной галерее в Лондоне представили новый семейный портрет Элтона Джона. На снимке вместе с артистом изображены его супруг Дэвид Ферниш и сыновья — Закари Джон и Элайджа Джон.

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