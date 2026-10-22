Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала результаты многолетней работы над своей фигурой.

Певица, которая ранее весила 135 кг, опубликовала видео в TikTok, для обложки которого выбрала кадр в нижнем белье и полупрозрачной накидке.

Артистка начала активно работать над фигурой несколько лет назад. Она регулярно занимается спортом, в частности выполняет силовые упражнения с дополнительным весом. За это время Зарицкая похудела как минимум на 35 кг.

Ранее певица признавалась, что когда-то связывала счастье с достижением идеальных параметров, однако со временем изменила взгляд на собственную внешность. Теперь её цель — не определённая цифра на весах, а фигура, в которой она будет чувствовать себя комфортно.

Источник: TikTok группы KAZKA.

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