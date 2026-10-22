Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала свою фигуру после похудения на 35 кг
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала результаты многолетней работы над своей фигурой.
Певица, которая ранее весила 135 кг, опубликовала видео в TikTok, для обложки которого выбрала кадр в нижнем белье и полупрозрачной накидке.
Артистка начала активно работать над фигурой несколько лет назад. Она регулярно занимается спортом, в частности выполняет силовые упражнения с дополнительным весом. За это время Зарицкая похудела как минимум на 35 кг.
Ранее певица признавалась, что когда-то связывала счастье с достижением идеальных параметров, однако со временем изменила взгляд на собственную внешность. Теперь её цель — не определённая цифра на весах, а фигура, в которой она будет чувствовать себя комфортно.
Источник: TikTok группы KAZKA.
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