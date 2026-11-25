Украинская певица Skylerr (Валерия Пронина) оказалась в центре дискуссии после того, как попала в лонг-лист Национального отбора на Евровидение-2027.

В сети ей напомнили о кавер-версии песни «Червоний мак», первую версию которой исполняла ИИ-певица.

Валерию обвинили в популяризации музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. В то же время сама артистка уверяет, что композицию написали люди, а её конкурсная заявка на национальный отбор не имеет никакого отношения к ИИ.

После объявления лонг-листа национального отбора пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Skylerr недавно выпустила собственную версию композиции «Красный мак». Оригинальное исполнение песни было сгенерировано искусственным интеллектом и собрало миллионы прослушиваний.

Некоторые пользователи считают, что артистам, популяризирующим такой контент, не место среди участников Национального отбора.

В частности, пользователь Threads под ником vasyl.fedchyk раскритиковал решение допустить Skylerr в лонг-лист.

«Когда Пианобой берет на „Евровидение“ Скайлер, которая перепевает ИИ-слоп, что это говорит обществу и индустрии? Что нормально быть артистом, который нормализует музыку, созданную ИИ, нормально быть артистом без ценностей, нормализация безвкусицы — это ок. Главное быть на хайпе, и все будут с этим считаться и ещё за деньги налогоплательщиков дальше это продвигать», — написал он.

В то же время немало поклонников Skylerr встали на её защиту. Они призвали критиков обратить внимание на всё творчество певицы, которая самостоятельно написала многие из своих композиций.

Впоследствии в дискуссии также упомянули группу Kavabanga, Depo, Kolibri, участникам которой приписывают авторство «Красного мака». Критики обратили внимание, что коллектив продолжает выпускать русскоязычные песни и исполнять их на концертах.

Валерия Пронина решила публично отреагировать на критику. Она подчеркнула, что песня, с которой она подала заявку на Нацотбор-2027, написана без использования искусственного интеллекта.

«Сегодня вы увидели моё имя в лонг-листе национального отбора на «Евровидение», и я вижу много дискуссий по поводу того, что я перепела песню «Красный мак», которая якобы создана искусственным интеллектом (это я прокомментирую отдельно). Хочу сразу подчеркнуть — моя конкурсная песня не имеет никакого отношения к искусственному интеллекту. Я писала собственные песни до «Красного мака», продолжаю писать после него и планирую делать это и в дальнейшем. Не исключение и моя песня для национального отбора, которую я написала в соавторстве с известными авторами песен», — отметила певица.

Отдельно Skylerr объяснила, почему решила перепеть «Красный мак». По её словам, эта композиция стала удачным примером того, как созданная людьми музыка может обрести новое звучание благодаря живым исполнителям.

«Песня, которая уже собрала миллионы прослушиваний в исполнении искусственного интеллекта, обрела живые голоса, живые эмоции и возможность звучать на концертах. Я не покупала права на эту песню, и этот эксперимент не означает, что отныне я буду петь песни ИИ. Для меня это был интересный творческий опыт, в котором не искусственный интеллект заменил артиста, а артисты оживили то, что создали люди, но пел искусственный интеллект», — написала участница Национального отбора.

Певица отдельно подчеркнула, что автором композиции является не искусственный интеллект. По её словам, «Красный мак» написали участники группы Kavabanga, Depo, Kolibri, а ИИ лишь исполнил первую версию произведения.

«И да, хочу подчеркнуть, что я точно знаю историю песни «Красный мак»: эту песню написали люди! А исполнил искусственный интеллект. А потом мы решили придать ей живое звучание: все инструменты, аранжировку, хоры, вокал — всё это было оживлено нами», — добавила Валерия.

Таким образом, Skylerr отвергла обвинения в том, что продвигает музыку, созданную искусственным интеллектом, и объяснила своё участие в проекте желанием придать композиции полноценное живое звучание.

Ранее украинский музыкальный продюсер Михаил Ясинский раскритиковал действующий формат Национального отбора на «Евровидение» и призвал к его обновлению. Он также заявил, что расходы «Суспильного» на развлекательные проекты во время полномасштабной войны вызывают споры и требуют пересмотра с точки зрения целесообразности.

«Общественное вещание» публично отреагировало на обращение певицы Ольги Поляковой, которая предложила изменить правила Национального отбора на Евровидение для артистов, посещавших Россию после 2014 года. Организаторы объяснили свою позицию относительно действующих требований к участникам конкурса.

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