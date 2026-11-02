Певица Skylerr вышла замуж за бывшего главу Федерации легкой атлетики

Украинская певица Skylerr, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, вышла замуж за юриста Евгения Пронина — бывшего исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины.

Пара сообщила о браке 1 ноября, всего через месяц после помолвки.

Влюбленные скромно расписались без пышного торжества, однако впоследствии планируют устроить свадьбу.

После свадьбы певица сменила фамилию в соцсетях на Пронина. Для церемонии она выбрала белое платье, а жених — классический черный костюм с бабочкой.

Источник: Instagram Skylerr

Украинский юрист Евгений Пронин сделал предложение певице Skylerr, сообщив о помолвке в своих соцсетях. Ранее Пронин исполнял обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины.

1 ноября дуэт Никиты Киселева и SKYLERR представил новую совместную романтическую композицию «В волосах осень». Этим треком певцы продолжают историю любви в песнях, которая так полюбилась слушателям.

Организаторы национального отбора на «Евровидение» не будут снимать с конкурса певицу SKYLERR, даже несмотря на то, что она сама этого захотела.

Читай нас в