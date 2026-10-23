Певец Иво Бобул похудел и удивил поклонников новым образом с седой щетиной

Украинский певец Иво Бобул удивил поклонников заметными изменениями во внешности. 73-летний артист еще больше похудел, а его новый образ дополнила густая седая щетина.

Накануне концерта в Виннице исполнитель записал видеообращение к поклонникам.

На видео Иво Бобул появился с густой седой щетиной, которая сразу привлекла внимание пользователей.

Не остались незамеченными и изменения в фигуре певца. По сравнению с предыдущими появлениями на публике артист выглядит заметно стройнее. Его обновленный образ вызвал интерес среди поклонников.

Ранее Иво Бобул уже рассказывал о решении сбросить вес. По словам артиста, он стремился чувствовать себя комфортнее как во время выступлений на сцене, так и в повседневной жизни.

По предварительным данным, певцу удалось сбросить более 14 килограммов. В то же время о новых результатах похудения он пока не сообщал.

Ранее исполнитель также отмечал, что принял решение сбросить вес после консультаций с врачами и обсуждения этого вопроса с семьёй.

Иво Бобул — народный артист Украины, певец, композитор и педагог. Он родился 17 июня 1953 года в селе Тереблече Черновицкой области.

Среди самых известных композиций исполнителя — «Если любишь, люби», «Колодец души», «В Украину вернусь» и «Лунное колесо».

Звание заслуженного артиста Украины Иво Бобул получил в 1995 году, а в 1998 году ему присвоили звание народного артиста Украины.

Фотографии с артистом опубликовали в Instagram.

Ранее народный артист Украины Иво Бобул впервые появился на публике вместе с женой Натальей и младшим сыном Данилом. Семья посетила концерт «Музыкальной платформы», где артист решил познакомить близких со своей творческой деятельностью.

Народный артист Украины Иво Бобул впервые рассказал, что похудение было его сознательным решением, а не следствием проблем со здоровьем.

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