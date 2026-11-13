Певец Melovin раскрыл размер своего гонорара и объяснил, почему продает картины за тысячи долларов

29-летний украинский певец Melovin (Константин Бочаров) рассказал, сколько стоит его выступление, а также объяснил, почему установил на свои картины цену в несколько тысяч долларов.

По словам Константина Бочарова, после объявления о возможности заказать его выступление он уже получил несколько предложений с хорошей оплатой. В то же время ни одно из них пока не подтвердили. Поэтому певец призвал потенциальных заказчиков предлагать более высокую сумму.

«Пока что позвонили два заказчика. Я этому очень рад, но пока мы ничего не подтвердили, поэтому звоните, предлагайте больше», — рассказал Melovin.

На вопрос, готов ли он снизить стоимость своих выступлений, артист ответил отрицательно. Он также назвал сумму своего гонорара, однако не уточнил, в какой валюте она указана.

«Ничего я не снижаю. 12–13 тысяч — вот сколько я стою», — заявил певец.

Помимо музыкальной карьеры, Константин Бочаров в последнее время увлекся изобразительным искусством и начал создавать собственные картины. Стоимость его работ составляет от 1500 до 2500 долларов.

Певец признался, что желающие приобрести его картины уже есть. В то же время он не смог точно объяснить, почему установил именно такую цену. Однако оценивать собственное творчество слишком дешево артист не собирается.

«А как должно быть? Я не знаю, поэтому такая цена. Я себя не оцениваю в тысячу гривен», — пояснил Melovin.

Об этом артист рассказал в программе «Утро в Большом Городе».

Ранее украинский певец MELOVIN заявил, что из-за угроз и случаев преследования вынужден постоянно заботиться о собственной безопасности. Артист также объяснил, сколько стоит охрана и как она влияет на его повседневную жизнь.

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