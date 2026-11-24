Сегодня, 24 ноября, украинская телерадиокомпания объявила лонг-лист участников национального отбора на Евровидение-2027. За возможность представлять Украину на 71-м песенном конкурсе, который состоится в Болгарии, будут бороться как исполнители, знакомые зрителям по предыдущим отборам, так и новые имена.

Полный список из 18 претендентов опубликован на официальной странице «Суспильного» в Instagram. Среди участников прошлых национальных отборов — певицы SKYLERR и ANKA, группы Epolets и YAGODY. В лонг-лист также вошла победительница «Фабрики звезд» этого года Povin'.

Музыкальным продюсером Национального отбора станет Дмитрий Шуров.

Полный список участников Национального отбора-2027:

Povin'

Kazhanna

VLAD DARVIN

SKYLERR

Ульяна Шуба

ANKA

группа Epolets

группа FOLKULAKA

GANNA

группа Hits Factory

группа MELOS

MIA RAMARI

группа SPOKUSY

СТАСЯ

группа YAGODY

YAKAYA

YARIMA

группа «Солидные люди».

Кстати, в этом году поступило 217 заявок. Среди них, по словам организаторов, было 153 сольных исполнителя и 48 групп. Теперь все артисты, включенные в список, должны пройти прослушивание при участии музыкального продюсера Дмитрия Шурова.



Кстати, финал национального отбора состоится в феврале 2027 года. В нём примут участие как минимум 7 исполнителей.

Напомним, что организаторы Евровидения ввели новые правила проведения конкурса

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