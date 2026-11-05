Апелляционный суд США разрешил продолжить рассмотрение иска Шерри Крайтон, вдовы писателя и сценариста Майкла Крайтона, против Warner Bros Television. Она утверждает, что медицинская драма The Pitt является несанкционированным перезапуском сериала ER, созданного ее мужем. Как сообщает The Guardian, дело могут рассмотреть присяжные в Лос-Анджелесе, если стороны не заключат мировое соглашение.

Выводы апелляционного суда

Единогласное решение приняла коллегия из трех судей, отклонившая апелляцию Warner Bros Television. Суд указал на «четкие и многочисленные сходства» между двумя сериалами: действие происходит в отделениях неотложной помощи, герои используют сложную медицинскую терминологию, одновременно сталкиваются с несколькими кризисами, а в кадре показывают травмы.

Суд также отметил, что в обоих проектах есть молодой врач, который только что окончил медицинский вуз и не имеет опыта. Представители Warner Bros Television настаивали, что такие элементы типичны для любой драматической истории о сотрудниках отделения неотложной помощи. Однако суд пришел к выводу, что приведенных Шерри Крайтон деталей достаточно для prima facie case.

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Условия контракта и ответчики

Майкл Крайтон создал ER на основе сценария о своем опыте студента-медика. Его контракт с Warner Bros Television 1994 года содержал положение о «замороженных правах», запрещавшее создавать спин-оффы или перезапуски без его согласия. Крайтон умер в 2008 году, а его вдова подала иск в августе 2024 года — за пять месяцев до премьеры первого эпизода The Pitt.

В то же время апелляционный суд исключил из числа ответчиков актера Ноа Уайли, исполнительного продюсера Джона Уэллса и шоураннера Р. Скотта Геммилла. Суд не нашел доказательств того, что при создании The Pitt они осознавали возможное нарушение контрактных прав Крайтона. Уайли, Уэллс и Геммилл ранее говорили, что разработка нового сериала началась после того, как идея перезапуска ER не была реализована.

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