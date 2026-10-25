Суд в штате Виргиния, США, временно заблокировал план компании RMS Titanic Incorporated продать на аукционе более 100 артефактов, поднятых с затонувшего «Титаника». Против продажи выступило правительство США, которое считает, что это нарушит условия, на которых компания получила исключительные права на спасательные работы на месте крушения судна, сообщает ABC News Australia.

В перечень вещей, которые RMS Titanic Inc намерена выставить на торги, входят украшения с драгоценными камнями, столовые приборы и бронзовый херувим, который когда-то украшал главную лестницу лайнера. Исключительные права на спасательные работы у обломков «Титаника» в Северной Атлантике компании предоставил суд США в 1994 году.

Позиция правительства США

После подачи RMS Titanic Inc заявления в марте Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), представляющее правительство в этом деле, возразило против аукциона. Правительственная сторона считает, что артефакты должны оставаться целостной коллекцией, доступной для общественных целей и будущих поколений.

Против распродажи также выступили историки и археологи. Они предупреждают, что разделение коллекции и продажа предметов могут лишить общественность возможности изучать и видеть их вместе.

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Аргументы компании

RMS Titanic Inc утверждает, что предметы для продажи относятся к так называемой французской коллекции. Их подняли во время экспедиции 1987 года, которую проводили компания-предшественник RMS Titanic Inc и правительство Франции. По мнению компании, на эти артефакты не распространяются те же судебные ограничения, что и на вещи, поднятые во время более поздних миссий.

В августе окружной судья США Ребекка Бич Смит приостановила продажу, заявив, что ей нужна дополнительная информация для оценки соответствия аукциона условиям прав на спасательные работы. RMS Titanic Inc обжаловала решение в Апелляционном суде США четвертого округа и попросила ускорить рассмотрение.

Компания в основном зарабатывает на выставках артефактов «Титаника» в разных странах. Ранее она уже пыталась продать часть предметов: аналогичная инициатива в 2016 году, когда компания проходила процедуру банкротства, вызвала возражения США, Франции, ЮНЕСКО и культурных учреждений.

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