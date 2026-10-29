Сумская раскритиковала Астафьеву после «Радиодиктанта» и сравнила её с Януковичем

Украинская актриса Наталья Сумская раскритиковала выбор певицы Даши Астафьевой в качестве ведущей «Радиодиктанта национального единства».

Свою позицию она высказала в эфире телеканала «Киев 24».

По мнению Сумской, вместо объединения общества назначение Астафьевой вызвало споры. Актриса также считает, что отдельные фразы диктанта не нужно было повторять трижды, а чтецом мог остаться учитель.

Отдельно Сумская прокомментировала реакцию Астафьевой на критику — фразу «Встал и вышел» и жест с брошенной на стол ручкой. Актриса сравнила этот эпизод со случаем, когда Виктор Янукович сломал ручку перед камерами.

Источник: Киев 24

Украинская певица Даша Астафьева столкнулась с волной критики после новости о том, что в этом году она будет читать Радиодиктант национального единства. Некоторые пользователи вспомнили её фотосессии для журнала Playboy и начали выражать недовольство. В ответ на хейт артистка иронично отреагировала на упреки в свой адрес.

Даша Астафьева оказалась в центре дискуссий после участия в «Радиодиктанте национального единства». Часть пользователей раскритиковала артистку, однако её поклонники напомнили, что она давно работает с украинскими текстами и популяризирует украинский язык не только во время публичных мероприятий.

Украинская певица и модель Даша Астафьева с иронией отреагировала на слухи о своей беременности. Она отметила, что все чаще слышит замечания о том, что уже «пора рожать».

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