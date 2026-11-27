Фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 27 ноября объявил о создании нового музыкального проекта KOLO. Первые композиции он планирует представить уже после Нового года.

По словам артиста, KOLO станет площадкой для музыкальных экспериментов, в которых соединится электроника, классика, джаз и народные мотивы.

В то же время это не будет альбом народных песен — большинство треков будут авторскими.

Вакарчук называет новый проект продолжением творческих направлений, представленных ранее в альбомах «Ночью», «Брюссель» и «Оранжерея», но с более необычным звучанием. Он объясняет, что хочет отойти от устоявшихся музыкальных форм и не ограничивать себя стилем, принесшим ему популярность.

Источник: Святослав Вакарчук.

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук представил в Instagram фотосессию для благотворительного релиза кепок «Друг», разработанного совместно с дизайнером Русланом Багинским.

Святослав Вакарчук и украинский дизайнер Руслан Багинский создали совместную благотворительную коллекцию бейсболок. Главный элемент коллекции — слово «Друг», написанное от руки Вакарчуком и воспроизведённое на головных уборах в виде вышивки.

Украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в День отца опубликовал фото и обращение, в котором показал своих детей — пятилетнего сына Ивана и четырехлетнюю дочь Соломию.

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