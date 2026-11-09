Светлана Белоножко рассказала, как подготовилась к зимним отключениям света

Народная артистка Украины Светлана Белоножко рассказала, как подготовила свой дом на случай длительных отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. 69-летняя певица также призналась, рассматривает ли она возможность выезда за границу в случае ухудшения ситуации.

По словам Светланы Белоножко, она заранее позаботилась об автономном питании, освещении и запасах воды. В её доме есть зарядная станция EcoFlow, генератор, различные лампы и фонарики.

«У меня есть EcoFlow, у меня есть генератор, у меня всё есть. У меня разные лампы, фонарики, у меня всё есть, так что я подготовилась... У меня стоят баки с водой, у меня всё есть. Я такая, знаете, предусмотрительная женщина», — похвасталась Светлана Григорьевна.

Артистка также рассказала, что привыкла покупать продукты с запасом и всегда иметь дома достаточно еды. Она объяснила, что такая привычка сформировалась ещё в детстве, ведь её родители тоже всегда заботились о запасах.

«Например, когда иду на рынок, я не покупаю по килограмму, по два, а покупаю так: мешок, ведро. Мне нравится, чтобы у меня было на потом, с запасом. У меня есть мешок картошки, конечно же? На тот случай, если ко мне кто-то приедет, то застать меня просто так без продуктов просто невозможно. Живу одна, но у меня один морозильник, два холодильника. Я люблю, чтобы все было на своих местах, чтобы все было красиво, чтобы всего было в избытке. Ну, я так привыкла, я, наверное, этому научилась у своих родителей, которые вот так жили. И я люблю, чтобы у меня всё было и на потом», — пояснила Белоножко.

В то же время певица настроена оптимистично и не планирует покидать Украину даже в случае сложной ситуации зимой.

По словам артистки, в начале полномасштабной войны она вместе с близкими уезжала в Ужгород, однако вскоре вернулась в Киев, поскольку не могла долго находиться вдали от родного города.

«Нет, не задумывалась. В начале войны мы уезжали в Ужгород, но очень быстро вернулись, потому что я не могу без Киева, я не могла уехать. И вообще мы никто не планируем уезжать из Украины. Я так думаю, что такого не будет, у меня такая сильная внутренняя вера, ну не будет такого, что нужно уезжать, всё уже, конец — такого не будет! И не планируем уезжать», — заверила Светлана Белоножко.

Об этом её спросили в программе «ТСН Гламур».

Напомним, народный артист Украины Виталий Белоножко скончался на 71-м году жизни из-за остановки сердца.

Украинские звезды спровоцировали скандал из-за чествования памяти все еще народного артиста Украины Яна Табачника, которому 31 июля должно было исполниться 80 лет.

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