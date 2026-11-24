Певица Светлана Лобода, чей концерт в Париже неожиданно отменили, призналась, что очень тяжело переживает эту ситуацию. Артистка заявила, что эмоционально опустошена из-за случившегося, и извинилась перед поклонниками, которые ждали её выступления.

22 ноября Светлана Лобода должна была выступить в Париже. Однако концерт пришлось отменить в последний момент из-за серьезных технических проблем и неготовности сцены.

По словам артистки, из-за ряда грубых ошибок со стороны подрядчиков провести запланированное шоу было невозможно.

«Дыры и торчащие из сцены штыри, рассинхронность звука и света, неисправная ткань, неправильные размеры. Более того, мы даже не смогли провести репетицию! А это значит — пришлось бы работать практически вслепую. Мы продавали билеты на шоу ICON, а с таким уровнем подготовки сцены не смогли бы отработать даже треть программы. Для меня это означало бы, что мы не смогли бы показать даже треть программы. Если бы я решила всё равно провести концерт — это было бы банально опасно для жизни — моей и балета», — рассказала Лобода.

Певица заверила, что концерт в Париже все же состоится. Сейчас команда работает над поиском новой даты. При этом все купленные билеты останутся действительными.

«Париж! Я разбита и подавлена вчерашними событиями. Особенно когда представляю, как вы часами стояли на холоде под дождем, как добирались из разных стран и ждали до последней минуты. Простите нас. Я вас люблю! Мы вернёмся! Ищем новую дату. Спасибо за то, что вы у меня есть», — подчеркнула артистка.

Светлана Лобода ранее неоднократно оказывалась в центре критики из-за своей деятельности в России. После оккупации Крыма певица продолжала выступать на территории РФ и участвовать в пропагандистских шоу. Из-за этого украинцы призвали лишить её гражданства и запретить выступать в Украине.

После начала полномасштабного вторжения России артистка заявила о поддержке Украины и сообщила о прекращении связей с РФ.

О ситуации певица рассказала на своей странице в Instagram.

Ранее певица Светлана Лобода, которая по-прежнему выступает на русском языке, после концерта в Кишиневе объявила о намерении вернуться с выступлениями в Украину.

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