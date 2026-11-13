Световой меч Дарта Вейдера был продан на аукционе за рекордную сумму в $4,875 млн

Оригинальный реквизит из фильмов «Звёздные войны» был продан 12 ноября на аукционе Heritage Auctions в США.

Меч использовался во время съемок двух частей классической трилогии — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Именно им Дарт Вейдер сражался с Люком Скайуокером в знаменитой сцене в Облачном городе, где раскрыл ему тайну своего происхождения.

На рукояти сохранились царапины, трещина и поврежденный фрагмент, которые подтверждают использование реквизита во время съемок. Продажа стала рекордной для предметов из франшизы «Звёздные войны». Имя покупателя не разглашается.

Источник: The Guardian

Оригинальный световой меч, которым Дарт Вейдер владел в фильмах «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», осенью выставят на аукцион в Лос-Анджелесе.

Напомним, крупнейший марсианский метеорит на Земле будет выставлен на аукцион Sotheby’s.

Также скрипка из фильма «Титаник» выставлена на аукцион за 77 тысяч долларов.

Читай нас в