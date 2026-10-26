Тайваньские кондитеры Элис Ван и Кейт Шень завоевали золотые награды на 10-м фестивале Puglia Cake Festival в Италии. Для обеих мастериц это второй год подряд с высшими наградами на этом конкурсе, сообщает Taipei Times.

Отмеченные наградами работы

Элис Ван получила золотую награду в категории M за работу «Fantasy Cupcakes Display». Кейт Шень завоевала золото в категории B с композицией «Royal Icing Cake».

Ван рассказала, что в своей работе объединила техники королевского айсинга, тянутого сахара и мастики. Она воспроизвела в съедобном искусстве ценные артефакты, которыми восхищалась во время посещения Национального дворцового музея.

Культурные мотивы в кондитерском искусстве

По словам Ван, она стремится показать миру богатство и разнообразие музейных коллекций Тайваня, превращая исторические артефакты в новую форму съедобного искусства. В прошлом году ее отмеченная золотом работа была вдохновлена традиционными тайваньскими угловыми магазинчиками и свадебными головными уборами коренного народа пайвань.

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Ван также рассказывала иностранным участникам конкурсов о товарах в таких магазинчиках и связанных с ними детских воспоминаниях, а также знакомила их с культурным разнообразием коренных народов Тайваня.

Работа Шень была построена вокруг мотива короны. Ее темно-зеленый средний ярус украшали белые журавли как символ добрых пожеланий, а красная накидка на плечах и красный нижний ярус со сложным золотым декором воспроизводили торжественность свадебного наряда времен династии Сун.

Обе кондитеры получили профессиональное образование на Тайване и специализируются на работах, в которых используются мотивы повседневного опыта. Они готовятся к предстоящим конкурсам в Великобритании и Японии.

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