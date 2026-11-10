Тарас Тополя получил удостоверение заслуженного артиста Украины

Фронтмен украинской группы «Антитила», певец Тарас Тополя впервые продемонстрировал удостоверение заслуженного артиста Украины, которым его наградил президент Владимир Зеленский. Артист опубликовал фотографию с наградой и поделился короткой, но символической подписью.

На опубликованном фото Тарас Тополя позирует в деловом костюме и держит удостоверение заслуженного артиста Украины. Свой пост исполнитель подписал словами: «Служу украинскому народу».

Публикация собрала немало поздравлений от поклонников и коллег артиста. В комментариях пользователи отмечали, что Тарас Тополя вполне заслужил почетное звание своим творчеством, трудом и гражданской позицией.

Среди комментариев под постом певца были такие поздравления:

«Поздравляю! Это звание не просто присвоено — оно заслужено твоими поступками, трудом и действиями. И это самое ценное!»

«Поздравляю, друг!»

«Искренне поздравляю, Тарас! Пусть все задуманное сбудется».

«Дорогой Тарас! От всего сердца радуюсь и поздравляю тебя. Это поистине тот случай, когда заслуженное заслужено»

«Давно пора было! Поздравляю, Тарасик!»

«Поздравляю, друг!»

«Самые искренние поздравления!»

«Вау, поздравляю, Тарас! Ты молодец».

«Поздравляю, Тарас Владимирович!»

Тарас Тополя был удостоен звания заслуженного артиста Украины 24 августа, по случаю 35-й годовщины Независимости Украины. Тогда президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами представителей украинской культуры.

Вместе с фронтменом группы «Антитила» почетное звание заслуженной артистки Украины получила певица Злата Огневич, а также фронтвумен группы «Onuka» Наталья Жижченко.

Подробностями певец поделился на своей странице в Facebook.

Ранее лидер группы Антитила Тарас Тополя поделился подробностями своей жизни после развода. Музыкант рассказал, где сейчас проживает, а также прокомментировал, как поддерживает связь с бывшей женой и детьми после разрыва отношений в семье.

Тополя поддерживает связь с бывшей женой ради детей. Музыкант отметил в интервью Маричке Падалко, что бывают разные ситуации, но они стараются находить общий язык как взрослые люди.

Читай нас в