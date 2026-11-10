Тарас Тополя получил удостоверение заслуженного артиста Украины
Фронтмен украинской группы «Антитила», певец Тарас Тополя впервые продемонстрировал удостоверение заслуженного артиста Украины, которым его наградил президент Владимир Зеленский. Артист опубликовал фотографию с наградой и поделился короткой, но символической подписью.
На опубликованном фото Тарас Тополя позирует в деловом костюме и держит удостоверение заслуженного артиста Украины. Свой пост исполнитель подписал словами: «Служу украинскому народу».
Публикация собрала немало поздравлений от поклонников и коллег артиста. В комментариях пользователи отмечали, что Тарас Тополя вполне заслужил почетное звание своим творчеством, трудом и гражданской позицией.
Среди комментариев под постом певца были такие поздравления:
- «Поздравляю! Это звание не просто присвоено — оно заслужено твоими поступками, трудом и действиями. И это самое ценное!»
- «Поздравляю, друг!»
- «Искренне поздравляю, Тарас! Пусть все задуманное сбудется».
- «Дорогой Тарас! От всего сердца радуюсь и поздравляю тебя. Это поистине тот случай, когда заслуженное заслужено»
- «Давно пора было! Поздравляю, Тарасик!»
- «Поздравляю, друг!»
- «Самые искренние поздравления!»
- «Вау, поздравляю, Тарас! Ты молодец».
- «Поздравляю, Тарас Владимирович!»
Тарас Тополя был удостоен звания заслуженного артиста Украины 24 августа, по случаю 35-й годовщины Независимости Украины. Тогда президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами представителей украинской культуры.
Вместе с фронтменом группы «Антитила» почетное звание заслуженной артистки Украины получила певица Злата Огневич, а также фронтвумен группы «Onuka» Наталья Жижченко.
Подробностями певец поделился на своей странице в Facebook.
Ранее лидер группы Антитила Тарас Тополя поделился подробностями своей жизни после развода. Музыкант рассказал, где сейчас проживает, а также прокомментировал, как поддерживает связь с бывшей женой и детьми после разрыва отношений в семье.
Тополя поддерживает связь с бывшей женой ради детей. Музыкант отметил в интервью Маричке Падалко, что бывают разные ситуации, но они стараются находить общий язык как взрослые люди.