TikTok-блогерша Наталья Чабан рассказала о борьбе с агрессивным раком

Украинская TikTok-блогерша Наталья Чабан в 18 лет узнала, что у неё агрессивная форма рака. Опухоль быстро росла на лице и была настолько большой, что девушка потеряла слух на одно ухо. По словам знаменитости, украинские врачи не хотели браться за её лечение и убеждали родителей, что собирать на него деньги нет смысла. Сейчас Наталья уже восемь лет находится в ремиссии.

Свою историю она решила обнародовать только сейчас, хотя первые симптомы появились ещё в 2018 году.

По словам Натальи, сначала она почувствовала необычное уплотнение на лице и не подозревала, что оно может быть связано с онкологическим заболеванием. Однако со временем опухоль продолжала увеличиваться.

Когда девушка перестала слышать на правое ухо, хирург настоял на операции по удалению новообразования. После вмешательства Наталья сдала анализы: сначала медики предположили лимфому, а впоследствии диагностировали рабдомиосаркому.

После постановки диагноза, как вспоминает Наталья, украинские врачи не хотели браться за её лечение, поскольку считали, что не смогут спасти девушку.

«Если у вас нет денег на это лечение, не собирайте их — всё равно не спасёте», — говорили врачи родителям Натальи.

Впоследствии блогер обратилась за помощью к врачам в Варшаве. Там ей объяснили, что болезнь угрожает жизни, и предложили пройти курс химиотерапии.

Сначала Наталье назначили 14 курсов химиотерапии и 30 дней лучевой терапии. Лечение было чрезвычайно изнурительным: у девушки начали выпадать волосы, её тошнило, а физическое состояние ухудшалось.

На шестой день после терапии появились ожоги кожи. Лицо было настолько повреждено, что Наталья не могла нормально есть: во рту образовались болезненные язвы.

Блогерша рассказала, что тогда весила всего около 43–45 килограммов при росте 168 сантиметров.

Наталья вспомнила, насколько тяжело ей было переносить лечение и как семья пыталась найти выход из ситуации. После очередного обследования ПЭТ-КТ результаты были чистыми, однако медики рекомендовали продолжить химиотерапию.

«Я была настолько физически истощена, что уже действительно думала, что умираю. Я просто умру от этой химиотерапии. И папа ведет меня на ПЭТ-КТ. Все чисто, все отлично, но говорят: “Лучше все-таки продолжить. Эти четыре блока нужно пройти». Параллельно мы находим онколога во Львове, который занимается этой болезнью, но только у детей. И он говорит: «Я на вашем месте больше бы не продолжала. Вы посмотрите на неё!»» — вспомнила девушка.

В конце концов Наталья решила прислушаться к своему самочувствию и отказалась от последних четырёх курсов химиотерапии.

Сейчас блогерша уже восемь лет находится в ремиссии. По её словам, только со временем она смогла в полной мере осознать, насколько тяжёлым и страшным был этот период не только для неё, но и для её родителей.

Наталья Чабан снимает ироничные видео о бытовых и семейных конфликтах. В своих роликах она перевоплощается в разных персонажей — свекровь, невестку или маму.

Её комедийные видео собирают тысячи комментариев и лайков, а сама блогерша стала узнаваемой благодаря ярким образам и наблюдениям за повседневной жизнью.

О пережитом блогерша рассказала в интервью Ксении Щербач.

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