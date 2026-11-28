Британский актёр Роберт Паттинсон, по сообщениям, утверждён на роль нового Джеймса Бонда. В то же время пока остаётся неизвестным, кто сыграет главного антагониста в будущем фильме об агенте 007.

Ранее в сети появлялись слухи, что на роль противника Бонда претендуют около 22 актеров.

Однако на данный момент одним из главных фаворитов букмекеров является звезда фильмов «Веном» и «Опустошение» Том Харди.

49-летний актёр уже имеет опыт исполнения ролей злодеев, поэтому, по оценкам букмекеров, его кандидатура имеет значительные шансы на успех.

«Шансы на то, что Харди сыграет с главным соперником Робертом Паттинсоном, составляют 3/1. Похоже, что люди верят, что у него есть всё необходимое для идеального злодея Бонда», — отмечают инсайдеры.

Второе место в букмекерских прогнозах занимает Киллиан Мерфи. Коэффициент его вероятного участия в фильме составляет 4/1.

«Лауреат "Оскара" уже доказал, что может справиться с ролью злодея, сыграв Пугало в фильме Кристофера Нолана 2005 года "Бэтмен: Начало"», — пишут инсайдеры.

В тройку потенциальных кандидатов также вошла американская актриса Кристен Стюарт. Она известна совместной работой с Робертом Паттинсоном во франшизе «Сумерки». После съемок актеры также находились в романтических отношениях.

«Шансы 36-летней американской актрисы на эту роль — 12 к 1, и источники, близкие к фильму, утверждают, что её не стоит списывать со счётов. С каждым днём дискуссия набирает обороты, и многие считают, что Кристен Стюарт была бы отличным выбором для нового фильма об агенте 007», — полагают инсайдеры.

Об этом пишет издание The Sun.

Ранее британский актёр Роберт Паттинсон стал предметом дискуссий среди киноманов после того, как его выбрали на роль агента 007 в следующем фильме из серии «Бондианы». Многие зрители считают его неподходящим кандидатом на эту роль. Однако бывший исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан не разделяет такого мнения.

Актёр Чарли Кокс заявил, что ему отказали в возможности пройти пробы на роль нового Джеймса Бонда, посчитав его слишком старым. Об этом исполнитель роли Сорвиголовы рассказал в эфире Virgin Radio.

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