Трейлер новой «Нарнии» обогнал «Барби» по количеству просмотров

Трейлер фильма Греты Гервиг «Нарния: Племянник чародея» за первую неделю после премьеры набрал более 481,3 миллиона просмотров. По этому показателю он опередил трейлеры «Барби», «Вонки» и «Супер Марио: Галактика в кино».

Для сравнения: трейлер «Барби» за тот же период посмотрели 240 миллионов раз, «Вонки» — 237,2 миллиона, а «Супер Марио Галактика в кино» — 281,6 миллиона раз.

После публикации трейлер «Нарнии» возглавил тренды социальной сети X и стал самым популярным кинороликом на YouTube. Из-за наплыва посетителей официальный сайт NarniaFilm.com даже временно перестал работать.

Грета Гервиг представила трейлер 13 октября на специальном мероприятии IMAX в Нью-Йорке. Одной из его особенностей стало использование песни «Stairway to Heaven» группы Led Zeppelin. Музыканты впервые разрешили использовать композицию в фильме или трейлере.

Гитарист группы Джимми Пейдж назвал Гервиг «влиятельной фигурой в мире кино» и отметил, что рад её выбору.

Сама режиссер рассказала, что встречалась с участниками Led Zeppelin, которые также увлекаются творчеством писателя Клайва Стейплза Льюиса. По ее словам, смысл песни соответствует главной идее будущего фильма.

«Эта песня — о духовном путешествии, о настоящем пути к просветлению, а также о ложных кумирах и неправильных путях, по которым можно пойти. Я подумала, что это именно та история, которую рассказывает наш фильм», — пояснила Гервиг.

Она добавила, что была тронута согласием музыкантов, ведь раньше они не разрешали использовать композицию в подобных проектах.

«Они согласились, потому что увидели главную идею истории в фильме. Они также любят Льюиса и уважают его творчество. Я очень счастлива, что мы смогли использовать именно эту песню», — сказала режиссёр.

Премьера «Нарнии: Племянница чародея» в американских кинотеатрах запланирована на 12 февраля 2027 года. Фильм будут показывать на больших экранах в течение 49 дней до его появления на Netflix. За международный кинопрокат будет отвечать Sony.

В фильме снялись Эмма Макки, Дэниел Крейг, Кэри Маллиган, Мерил Стрип, Дениз Гоф и Киаран Гайндс. Гервиг также написала сценарий и выступила в качестве одной из продюсеров.

«Нарния: Племянник чародея» станет первой экранизацией одноимённого романа Льюиса, рассказывающего о зарождении волшебного мира Нарнии.

Источник: Deadline.

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