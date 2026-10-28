В 2027 году во вселенной Гарри Поттера выйдут две новые книги о Макгонагел и Уизли

В 2027 году выйдут две новые книги по вселенной «Гарри Поттера», созданной британской писательницей Джоан Роулинг. Издания будут посвящены профессору Минерве Макгонагел и братьям-близнецам Фреду и Джорджу Уизли. Обе книги поступят в продажу 23 февраля.

Об этом сообщило издательство Bloomsbury, выпускающее серию иллюстрированных изданий Pocket Potters.

Новинки пополнят серию «Карманные путеводители по историям о Гарри Поттере». Это компактные иллюстрированные книги, каждая из которых рассказывает об отдельном персонаже волшебного мира. В них собраны сведения о героях, ключевые события с их участием, цитаты из оригинальных произведений, интересные факты и скрытые отсылки.

Книги рассчитаны в первую очередь на детей, которые только знакомятся с историей Гарри Поттера, однако могут заинтересовать и давних поклонников франшизы.

Книга о профессоре Минерве Макгонагел, иллюстрированная Натали Смили, расскажет о её жизни и работе в Хогвартсе.

В частности, в издании речь пойдет о её обязанностях декана факультета Гриффиндора, способности превращаться в кошку и знаковых моментах из оригинальных книг. Среди них — история о том, как профессор приобрела Гарри Поттеру его первую скоростную метлу.

Второй выпуск будет посвящен Фреду и Джорджу Уизли — братьям-близнецам, известным своими шутками и проделками. Иллюстрации для книги создала Хелен Брейди.

Читателям расскажут о знании братьями тайных проходов Хогвартса, их магических изобретениях, в частности, о сладостях «Канареечные кремы», которые временно превращают человека в канарейку, а также о проделках, которые впоследствии привели близнецов к открытию собственного магазина шуточных товаров «Ведьминские проказы Уизли».

Обе книги будут иметь по 32 страницы и твёрдый переплёт. Они сохранят компактный формат, характерный для всей серии Pocket Potters.

Ранее в рамках этой коллекции уже вышли иллюстрированные путеводители, посвящённые Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер, профессору Альбусу Дамблдору, Луне Лавгуд, Рубеусу Хегриду и Доби. Последние два издания, о Хегриде и Доби, появились в августе 2026 года.

После выхода новинок серия будет насчитывать девять книг, посвящённых различным персонажам волшебного мира.

В Великобритании стоимость каждой новой книги составит примерно 10 фунтов стерлингов. При этом Bloomsbury предлагает временную скидку в размере 3 фунтов. На Amazon издания доступны для предварительного заказа по цене 12 долларов, однако там указана другая дата выхода — 7 марта 2027 года.

Стоит отметить, что новинки не являются продолжением оригинальной серии романов Джоан Роулинг. Они будут пересказывать уже известные истории и дополнять их иллюстрациями и интересными подробностями.

Источник: Screen Rant

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