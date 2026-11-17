В городе Бережаны в Тернопольской области специалисты завершили реставрацию аутентичных настенных росписей начала XX века в церкви Пресвятой Троицы и демонтировали строительные леса. Об этом сообщил реставратор и иконописец Алексей Чередниченко.

По его словам, восстановление памятника искусства длилось четыре года. Столетние росписи, созданные после масштабной перестройки храма на рубеже XIX–XX веков по инициативе отца Тодора Кордубы, обнаружили в куполе и святилище под слоями старой масляной краски и грунтовки. Реставраторы вручную с помощью скальпелей шаг за шагом расчищали первоначальные росписи.

Поскольку росписи в святилище сохранились значительно лучше, чем в куполе, для воссоздания утраченных фрагментов верхней части храма специалисты применили методы компьютерной графики и предварительно восстановили древние шрифты церковных надписей. Храм Пресвятой Троицы, возведённый в 1768 году, пережил две мировые войны и повреждения от снарядов, однако аутентичные настенные росписи удалось спасти и вернуть общине.

Источник: Реставратор Алексей Чередниченко.

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