6 ноября 2026 года в Дубае представят книгу Chasing Kites 36-летнего художника Шарана Будрани, живущего с мышечной дистрофией. В издании он рассказывает о диагнозе, поставленном в девятилетнем возрасте, буллинге в школе, депрессии, творчестве и жизни в инвалидной коляске, которой пользуется с 16 лет.

Как сообщает The National, Будрани родился в ОАЭ и стал одним из художников с инвалидностью, получивших десятилетнюю «золотую визу» за культурный вклад в жизнь страны. Он заявил, что стремится поддержать других людей и показать, что инвалидность не означает отсутствия мечтаний.

Творчество и жизнь после операции

Из-за прогрессирования болезни Будрани стало труднее дышать. В 2018 году ему сделали трахеостомию: врачи установили трубку в трахею, чтобы помочь дыханию и предотвратить удушье. Сейчас художник использует устройство для речи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Будрани развивался как художник в студии Mawaheb, где молодые взрослые с инвалидностью обучались искусству. Он создавал работы в технике «экшен-арт»: с помощью волонтёров наливал краску на холст, размещённый на полу, а затем создавал цветные композиции дистанционно управляемыми машинками. Любимыми цветами художника стали жёлтый и синий, которые он связывает со счастьем.

История, записанная за семь лет

Над книгой в течение семи лет работала Маргот де Рейтер Гойкаас, пишущая под псевдонимом Фара Либарди и ранее бывшая волонтёркой Mawaheb. Будрани набирал текст на телефоне, записывал голосовые сообщения и давал интервью. Автор также поговорила с его матерью, сестрой, медсестрой и преподавателем искусства.

Книга затрагивает тему словесных оскорблений в школе и переживаний семьи после постановки диагноза. Её планируют использовать в школах Индии для разговоров с детьми о буллинге, инклюзии и внутренней устойчивости. Презентация состоится в арт-студии Mawaheb в 17:30.

Читай нас в