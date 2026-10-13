В Гонконге показали картину Ван Гога, которую не видели более 60 лет — Reuters

В Гонконге сотни людей выстроились в очередь, чтобы увидеть картину Винсента ван Гога «Цветущие каштаны», которая не выставлялась публично более шести десятилетий. Полотно представили накануне аукциона Sotheby’s, который состоится 18 ноября в Нью-Йорке.

По оценкам аукционного дома, картину могут продать примерно за 180 млн долларов. Она относится к позднему периоду творчества нидерландского художника, работы которого этого периода редко появляются на открытом рынке.

Представитель отдела современного искусства Sotheby’s в Нью-Йорке Скотт Ничел считает, что полотно может установить новый аукционный рекорд среди произведений ван Гога.

«Это момент необычайного оптимизма, безудержной энергии, энтузиазма, страсти и цвета в творчестве художника», — отметил он.

Картина «Châtaigniers en fleurs» («Цветущие каштаны») была написана в мае 1890 года во французской деревне Овер-сюр-Уаз. На полотне изображен большой каштан с пышной цветущей кроной. Примерно через два месяца после создания работы Ван Гог скончался в возрасте 37 лет.

После смерти художника картина перешла к его брату Тео, а впоследствии — к вдове брата Йоханне ван Гог-Бонгер и их сыну Винсенту Виллему. Позже полотно сменило нескольких владельцев, среди которых были немецкий издатель Самуэль Фишер и американский продюсер Джордж «Бадди» Десильва.

В 1953 году картину приобрела коллекционер Харриет Харрис-Джонас. Её коллекция была настолько известна, что нью-йоркский Музей искусств «Метрополитен» организовывал для меценатов посещение её квартиры на Пятой авеню, чтобы они могли увидеть произведения.

В 1975 году полотно приобрела семья Блакье у арт-дилера Вильденштейна. Теперь оно входит в коллекцию из 12 произведений искусства, которые долгое время не выставлялись публично. Среди других работ коллекции — картины Поля Сезанна и Клода Моне.

Источник: Reuters

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