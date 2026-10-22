В Национальной галерее Австралии в Канберре 24 октября откроется выставка работ австралийской художницы Розали Гаскойн, умершей в 1999 году. Экспозиция продлится до 14 февраля, сообщает ABC News Australia.

Гаскойн считают одной из самых влиятельных художниц Австралии, хотя она начала выставлять свои работы только в возрасте 57 лет. Её первая персональная выставка состоялась в 1976 году, а в 1978 году художницу пригласили представить обзорную выставку в Национальной галерее Виктории.

Материалы со свалок и природа Канберры

Значительная часть творчества Гаскойн связана с Канберрой и её окрестностями. Для своих работ она собирала материалы на свалках в Гундара, Бангендоре и Кэптенс-Флэте, привозила их домой и превращала в художественные объекты. На выставке представлены произведения из повседневных и найденных предметов, а также фактурные композиции, навеянные природой региона.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Куратор Дебора Харт отметила, что Гаскойн вошла в мир искусства в период распространения инсталляции, минимализма и концептуального искусства. По её словам, ландшафт Канберры стал источником и основой творчества художницы.

Семейная память и музейная коллекция

Дочь художницы Хестер Гаскойн рассказала, что на выставке представлены работы, которые она помнит ещё со времени их создания. По её словам, мать привлекала детей к наблюдению за природой: во время семейных пикников они соревновались, кто найдёт лучший камень или ветку с наиболее выразительной формой.

Директор галереи Ник Митцевич сообщил, что Национальная галерея Австралии приобрела первую работу Гаскойн в 1976 году. Он назвал её художницей, повлиявшей на историю искусства и побудившей иначе взглянуть на него.

Читай нас в