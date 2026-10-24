В городе Цзуньи на юго-западе Китая в четверг открыли художественную выставку, посвященную 90-летию Великого похода. Она проходит в Художественном музее Цзуньи в провинции Гуйчжоу.

Более 90 работ из трех городов

Экспозиция объединяет более 90 работ из трех китайских городов. В нее вошли произведения традиционной китайской живописи, картины маслом и гравюры. Выставка бесплатна для посетителей и продлится до 29 ноября, сообщает ECNS.

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Исторический контекст

Великий поход описан в источнике как стратегическое отступление коммунистической Красной армии в 1934–1936 годах, предпринятое для предотвращения окружения националистическими силами. Войска прошли тысячи километров по Китаю, прежде чем достигли новой базы на северо-западе страны.

В январе 1935 года Коммунистическая партия Китая провела в Цзуньи встречу, которая изменила ее руководство. В источнике ее называют поворотным моментом в истории партии.

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