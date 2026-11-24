24 ноября в Лондоне состоялся специальный показ театральной постановки «Lost Stories» («Потерянные истории») с участием писателя, журналиста и режиссёра Михаила Зигаря и актрисы театра и кино Алисы Хазановой. Постановку представили в Королевском институте Великобритании.

Показ стал частью международного театрального проекта, который ранее был представлен в более чем десяти странах мира.

Партнёром мероприятия выступила компания Sends, информационным партнёром — UA.News. Организатором мероприятия стала британская компания Aurex Invest Limited.

Пять историй о человеческом выборе и его влиянии на мир

В основу спектакля Lost Stories легла книга Михаила Зигаря «Темная сторона Земли». Автор адаптировал литературный материал для театральной сцены, объединив пять отдельных новелл вокруг вопроса о том, насколько один человек способен изменить ход истории.

Героями постановки стали как известные деятели культуры, так и люди, чьи имена остались за пределами страниц исторических учебников. Их объединяют обстоятельства, при которых личный выбор может иметь последствия далеко за пределами собственной жизни.

Через истории отдельных людей авторы постановки обратились к темам любви, ответственности, моральных дилемм и взаимосвязи между личными решениями и масштабными историческими событиями.

Спектакль соединил литературную основу с актерским исполнением, сосредоточившись на человеческих судьбах и обстоятельствах, в которых принимаются судьбоносные решения.

Кто представил Lost Stories на лондонской сцене



Автором, режиссером и одним из исполнителей спектакля стал Михаил Зигар — писатель и журналист, известный своими работами на историческую и политическую тематику. Среди его книг — «Вся кремлевская рать» и «Война и наказание».

В Lost Stories Зигар перенес литературный материал в театральный формат, выступив не только автором постановки, но и непосредственным участником сценического действия.

Вместе с ним на сцене выступила Алиса Хазанова — актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, которая в настоящее время работает в Лондоне.

Хазанова начала профессиональную карьеру в балете, а впоследствии перешла в кинематограф и театр. Фильмы с её участием представляли на Каннском кинофестивале, а театральные проекты демонстрировали в разных странах мира.

Среди её сценических работ — «Девушка и смерть» и «Последнее слово». Как кинорежиссёр она работала над полнометражными фильмами «Middleground» и «The White List».

От Нью-Йорка до Лондона: международная история спектакля



До специального показа в столице Великобритании спектакль Lost Stories уже был представлен на международных театральных площадках. По информации организаторов, предыдущие показы в более чем десяти странах проходили с аншлагами.

География проекта охватила Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Амстердам, Берлин, Барселону и Лондон.

Для специального показа 24 ноября был выбран Королевский институт Великобритании, расположенный на Альбемарл-стрит в центральной части Лондона. Мероприятие объединило театральную постановку и программу общения с её авторами.

Общение с авторами и автограф-сессия



Программа лондонского мероприятия не ограничивалась театральным показом. После часового спектакля была предусмотрена получасовая сессия вопросов и ответов с участием Михаила Зигаря и Алисы Хазановой, а также автограф-сессия.

Такой формат позволил дополнить сценическую постановку обсуждением её литературной основы, творческого замысла и историй, лежащих в основе театрального проекта.

В целом программа мероприятия длилась три часа.

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