В Макао, Китай, в рамках 23-й выставки лучших фильмов материкового Китая демонстрируются восемь отобранных картин. Выставка открылась вечером 26 октября, а бесплатные сеансы для публики продлятся до 5 ноября, сообщает ECNS.

Программа показов

В подборку вошли картины Dear You, Johnny Keep Walking!2, Crossing, I Know Who You Are, Secret Files, Vanishing Point, Shanghai Wonton и All Wishes Come True. Подборка охватывает фильмы различных жанров и стилей.

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Цель выставки

Организаторы заявили, что используют кинопоказы как мост для углубления культурных обменов между Макао и материковым Китаем. По их словам, выставка дает местной аудитории возможность ознакомиться с разнообразием социальной и культурной жизни материкового Китая.

Организаторы также призвали жителей Макао посетить публичные показы.

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